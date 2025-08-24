Κριτική στον πρωθυπουργό ασκεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ισχυριζόμενος ότι «οι δηλώσεις Μητσοτάκη για Ουκρανικό και Κύπρο προσκρούουν στην πραγματικότητα».

Ειδικότερα, ο Κυρ.Βελόπουλος αναφέρει σε σημερινή δήλωσή του: «Ο άνθρωπος που έστελνε όπλα από την Ελλάδα στην Ουκρανία αποψιλώνοντας την εθνική μας άμυνα, ο άνθρωπος που έβριζε τον Τραμπ και τον Πούτιν, σήμερα εμφανίζεται “υπερήφανος”, διότι σιγά – σιγά θα επιτευχθεί ειρήνη, αλλά μόνο μέσω του Τραμπ και του Πούτιν. Πραγματικά, εδώ δεν χωρά κανένα σχόλιο, διότι ακόμα και η επιστήμη αδυνατεί να εξηγήσει τι εννοεί ο Κ. Μητσοτάκης.

Οσο για την αναφορά του στην Κύπρο, να του υπενθυμίσουμε ότι αυτός είναι που έστελνε όπλα στον Ζελένσκι, αλλά δεν έστειλε ούτε μία σφαίρα στην μαρτυρική Μεγαλόνησο. Είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης που αγκάλιαζε τον Ερντογάν και τον Τατάρ, την ώρα που οι κατοχικοί βάρβαροι άνοιγαν τα Βαρώσια και σήμερα απειλούν με ολοκληρωτική εισβολή την ελεύθερη Κύπρο. Ο άνθρωπος που προσπαθεί να παραλληλίσει την Ουκρανία με την Κύπρο, επέβαλε σκληρές κυρώσεις στην Ρωσία, αλλά αγωνίστηκε για την ολοκληρωτική άρση ακόμα και των προγενέστερων κυρώσεων κατά της Τουρκίας! Οι δηλώσεις Μητσοτάκη προσκρούουν στην πραγματικότητα και είναι αδύνατον να σχολιαστούν πολιτικά. Είναι πλέον αντικείμενο της επιστήμης, πιθανότατα της ιατρικής».