«Η χθεσινή συγκέντρωση – απάντηση στο θράσος του κου Μητσοτάκη να υποστηρίζει τη μη ύπαρξη ξυλολίου, αλλά και για την δικαίωση των θυμάτων των Τεμπών, ήταν μια συγκέντρωση, η οποία έπρεπε να γίνει. Και έπρεπε να γίνει, γιατί ο κος Μητσοτάκης νομίζει ότι ξεχάσαμε», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος για τις χθεσινές συγκεντρώσεις σε διάφορες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας για τα Τέμπη.

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης επισήμανε: «Σήμερα προκάλεσε περισσότερο. Πρόσβαλε τη μνήμη των νεκρών. Μάλιστα σκύλεψε πάνω σε πτώματα, λέγοντας ότι δεν υπήρχε ξυλόλιο, ενώ γνωρίζει ο ίδιος, ότι το Γενικό Χημείο του Κράτους, του δικού του κράτους, του επιτελικού κράτους, μίλησε για ξυλόλιο. Τον βλέπει η ντροπή και ντρέπεται»