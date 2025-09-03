«Αφού έχει ήδη φορτώσει με τεράστια φορολογικά βάρη τους Έλληνες, οι οποίοι στενάζουν από τη φτώχεια, τώρα η κυβέρνηση στο πλαίσιο της ΔΕΘ μιλάει για ελάφρυνση της φορολογίας», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης πρόσθεσε: «Το ελάχιστον που μπορεί να πράξει ο Έλληνας πρωθυπουργός, για να ελαφρύνει όχι μόνον τη φορολογία, αλλά και τους Έλληνες, είναι να πάει σε εκλογές. Να σηκωθεί και να φύγει. Για να μπορέσει ο Έλληνας πολίτης πλέον να ανακουφιστεί οριστικά και αμετάκλητα από αυτή την αντιλαϊκή κυβέρνηση».