Κριτική στην Κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στο Άρθρο 86 του Συντάγματος, άσκησε ο Ευάγγελος Βενιζέλος, κατά την έναρξη της εκδήλωσης «Οι προϋποθέσεις της αναθεώρησης του Συντάγματος» του Κύκλου Ιδεών.

Ο κ. Βενιζέλος υποστήριξε ότι η Κυβέρνηση, αφού –όπως είπε– συγκάλυψε τις ευθύνες Υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, παραβιάζοντας στην πράξη το Άρθρο 86, εμφανίζεται τώρα έτοιμη να διαμορφώσει μια «τέλεια» εκδοχή της ίδιας διάταξης, που δεν θα μπορεί να καταστρατηγηθεί.

Ολόκληρη η δήλωση Βενιζέλου:

«Η κυβέρνηση μας είπε σήμερα ότι αφού συγκάλυψε τις ευθύνες των υπουργών της στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και των Τεμπών, καταστρατηγώντας το άρθρο 86, τώρα είναι έτοιμη να διαμορφώσει μία τέλεια διάταξη του άρθρου 86, που δεν θα μπορεί να την παραβιάσει και να την καταστρατηγεί.

Και προφανώς η κοινωνία αξιώνει, και ορθά, να αλλάξει ριζικά αυτή η διάταξη γιατί πρέπει να ελεγχθούν στην επόμενη βουλευτική περίοδο πολύ συγκεκριμένες ευθύνες της παρούσας κυβέρνησης.

Όμως, το 2019, η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας είχε τη δυνατότητα να διαμορφώσει τη διάταξη αυτή όπως ήθελε, και άφησε την ευκαιρία αυτή να περάσει. Είναι λοιπόν σαν να λέει ένας δολοφόνος ότι οδηγήθηκε στον φόνο επειδή ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας δεν είναι επαρκώς αυστηρός και, αντί να αναλάβει την ευθύνη της για αυτό, λέει ότι φταίει η διατύπωση του 2001 που την έκανα εγώ.

Ευχαριστώ για την τιμή, αλλά αδικεί ανθρώπους της Νέας Δημοκρατίας, όπως ο Προκόπης Παυλόπουλος, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης, η ‘Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη, και πάντως αδικεί όλους τους τότε βουλευτές της που ψήφισαν πολύ ευχάριστα τη διάταξη αυτή, που τη θεώρησαν καινοτομική, γιατί συγκέντρωσε 268 βουλευτές υπέρ και ο νόμος περί ευθύνης υπουργών 300 και τον τότε Συνασπισμό και το ΚΚΕ».

Μαρινάκης κατά Βενιζέλου: «Οξύμωρο να μιλά»

«Σχετικά με το άρθρο 86, εγώ δεν βλέπω κανέναν συνταγματικό λαϊκισμό, βλέπω μία κυβέρνηση, η οποία ως ορίζει το Σύνταγμα, εκκινεί την κορυφαία διαδικασία, βάζοντας στην ατζέντα κορυφαία ζητήματα που θα έπρεπε να είχαν τεθεί εδώ και πολύ καιρό», είπε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών σήμερα Δευτέρα (9/2), απαντώντας στις αιτιάσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου περί «αναθεωρητικού λαϊκισμού» της Κυβέρνησης.

«Πράγματι, πολλά από τα οποία βάζουμε στο τραπέζι, όπως το άρθρο 86, αλλά και η μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, θα είχαμε γλιτώσει από πολλές καταστροφές», επισήμανε ο Παύλος Μαρινάκης και συνέχισε, αναφερόμενος στο Άρθρο 86: «Ειδικό καθεστώς υπήρχε και πριν το 2001 σχετικά με τη δίωξη ή μη ενός υπουργού, και θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει ειδική διαδικασία – αυτή είναι και η βούληση της κυβερνητικής πλειοψηφίας. Το θέμα είναι ποια θα είναι αυτή η διαδικασία», όπως είπε.

Κατόπιν, ο κ. Μαρινάκης, στάθηκε στο τι προστέθηκε στο Άρθρο 86 με την αναθεώρηση του 2001, η οποία όπως τόνισε, κατά βάση ήταν εμπνεύσεως Ευάγγελου Βενιζέλου: «Προσετέθη καταρχάς το αμελητί. Τι είναι το αμελητί; Ότι όταν πέσει η έρευνα πάνω σε όνομα κυβερνητικού στελέχους, σταματά αμέσως». Όπως ανέφερε ο κ. Μαρινάκης το δεύτερο που προστέθηκε το 2001 ήταν η διαδικασία της προανακριτικής και τρίτον, η αποσβεστική προθεσμία. «Αυτά έγιναν από το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Βενιζέλο τότε».

Στη συνέχεια, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως το 2006, όντας δύο χρόνια βουλευτής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μάζευε υπογραφές για να αναθεωρηθεί το Άρθρο 86, ενώ όπως τόνισε μεταξύ εκείνων που είχαν υπογράψει, ήταν ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, αλλά και ο Ανδρέας Λοβέρδος.

«Θεωρώ οξύμωρο, ο εμπνευστής του αμελητί, της προκαταρκτικής και αυτός που εισήγαγε την αποσβεστική στο Σύνταγμα να κατηγορεί την κυβέρνηση που έχει επικεφαλής αυτόν που από το 2006 ζητούσε την αναθεώρηση του άρθρου 86», είπε ο Παύλος Μαρινάκης.