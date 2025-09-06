Το ΠΑΜΕ κυκλοφόρησε ένα απίθανο βίντεο όπου σατιρίζει το νόμο Κεραμέως για το 13ωρο, αποτυπώνοντας με χιούμορ αλλά και πικρή αλήθεια την έντονη καθημερινότητα στους χώρους εργασίας.

Πρωταγωνιστής είναι ο «Τάσος», ο οποίος, όπως υποστηρίζει, πρότεινε στην Υπουργό την 13ώρη εργασία «για να δοκιμάσω τα όριά μου». Στην οικοδομή, λοιπόν, θα έχει την ευκαιρία να κάνει το «όνειρό» του πράξη, αφήνοντας όμως στην άκρη ζητήματα όπως η ανατροφή των παιδιών και ο ελεύθερος χρόνος.

Με έξυπνο συνδυασμό χιούμορ και πικρών αληθειών, το ΠΑΜΕ αποτυπώνει τη σκληρή καθημερινότητα στους χώρους δουλειάς.

Και για όσους αναρωτιούνται, στο βίντεο τονίζεται ότι κανένας εργαζόμενος δεν ζήτησε ποτέ 13ωρο, ο «Τάσος» είναι δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης.

Παράλληλα, το ΠΑΜΕ καλεί στις συγκεντρώσεις των συνδικάτων. Στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 6/9, στην πλατεία ΧΑΝΘ, στις 17.30. Στην Αθήνα, τη Δευτέρα 8/9, στο Σύνταγμα, στις 19.30.

Δείτε το βίντεο: