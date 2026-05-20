Αύριο το απόγευμα, στις 18.30, στον κινηματογράφο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση για την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού.

Για το λόγο αυτό, η ίδια ανήρτησε σήμερα το μεσημέρι βίντεο στα social media, με το οποίο καλεί τον κόσμο να παραστεί. Σε αυτό λέει:

«Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα στήριξης και αγάπης προς το κίνημά μας. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτίσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν.

Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι «φυτευτοί» και κακοπροαίρετοι με σκοπό να αμαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος αλλά δεν θα τα καταφέρουν.

Έτσι λοιπόν με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ αύριο Πέμπτη 6.30 η ώρα το απόγευμα στον κινηματογράφο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη να γίνουμε όλοι μία αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή».

Η άγρια κόντρα με το Νίκο Καραχάλιο

Η Μαρία Καρυστιανού και ο Θανάσης Αυγερινός κατέθεσαν μήνυση κατά του Νίκου Καραχάλιου για συκοφαντική δυσφήμιση. Αφορμή στάθηκε ο ισχυρισμός Καραχάλιου ότι η Μ. Καρυστιανού «έλαβε εντολή από τη Μόσχα προκειμένου να ιδρύσει άμεσα πολιτικό κόμμα».

Να θυμίσουμε ότι το καλοκαίρι του 2025 είχαν υπάρξει συναντήσεις και συζητήσεις ανάμεσα σε Καρυστιανού και Καραχάλιο για την ίδρυση ενός νέου πολιτικού φορέα, και μάλιστα ο Καραχάλιος φέρεται τότε να την πίεζε να προχωρήσει και σε σχετικές ανακοινώσεις. Η συνεργασία τους όμως δεν προχώρησε.

Χθες τα μεσάνυχτα η Μ. Καρυστιανού είχε αναρτήσει κείμενο στα social media σχετικά με τη διαδικασία του αυτοφώρου για τον Καραχάλιο και τον μη εντοπισμό του από τις αρχές:

«Γιατί ο Νίκος Καραχάλιος είναι εξαφανισμένος από την Αστυνομία και δεν εμφανίζεται, όπως θα έκανε κάθε άνθρωπος αν είχε πει την αλήθεια, και όχι ασύστολα ψεύδη με διακρατικές συνέπειες, όπως αυτός; Και γιατί το Γραφείο Αναζητήσεων, αλλά και το Τμήμα Νέας Μάκρης ακόμη δεν τον έχει εντοπίσει ενώ είναι γνωστή η κατοικία του, όπως και η ενεργή στα social παρουσία του; Μήπως διότι ο κ. Καραχάλιος πιθανότατα προστατεύεται από το “σύστημα”; Μήπως γι’ αυτό και κάθε δήλωση του άμεσα δημοσιεύεται και αναπαράγεται σε φιλοκυβερνητικές φυλλάδες και εκπομπές; Εξάλλου, έχει αποδειχθεί ότι κύριο μέλημά του είναι η λάσπη κυρίως προς το πρόσωπο μου καθώς και αυτό της δικηγόρου μου, και όχι το διεφθαρμένο και αυταρχικό καθεστώς που μας κυβερνά! Μα ποιούς νομίζει ότι κοροϊδεύει; ´Έχετε μια ώρα ακόμη…» ανέφερε η ανάρτηση της Μ. Καρυστιανού.

Λίγη ώρα αργότερα, ο Νίκος Καραχάλιος απάντησε μέσω δικής του ανάρτησης: Μαρία κορίτσι μου ηρέμησε, που να εμφανιστώ? Εδώ είμαι! Παντού είμαι!….

Μαρια μου,

κοριτσι μου ηρεμησε..

Που να εμφανιστω?

Εδω ειμαι!

Παντου ειμαι!

Τι εχεις παθει μαζι μου?

-Φαντασιωση ειναι?

-Εμμονη ειναι?

-Ψυχωση ειναι?

Προσεξε μην γυρισεις στα παλια..

Εχεις αγωνα αυριο στη Θεσσαλονικη!

ΞΕΚΙΝΑΜΕ!

(Τις μαζεψες τις υπογραφες ή ακομη;)

Κ αν… https://t.co/ZD6XFM0f0U — NICHOLAS KARAHALIOS (@KarahaliosNikos) May 20, 2026

Η συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού στον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο το Νοέμβριο του 2025

Το zougla.gr δημοσιεύει σήμερα ξανά το βίντεο με τη συνέντευξη που είχε δώσει η Μαρία Καρυστιανού στον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο το Νοέμβριο του 2025, στην οποία εκείνη μιλούσε για τα σχέδιά της, ενώ για πρώτη φορά έδινε και το πολιτικό της στίγμα.

Τότε σημείωνε χαρακτηριστικά πως είναι πλέον έτοιμη να επωμιστεί τον ρόλο του πρωταγωνιστή σε μία κινηματική διαδικασία, με στόχο την διαμόρφωση ενός νέου πολιτικού σκηνικού, ενώ εξηγούσε πως προέρχεται από μια δεξιά και συντηρητική οικογένεια και πως ψήφιζε και η ίδια Νέα Δημοκρατία.