Αφιερωμένο εξαιρετικά σε όσους έχουν «κοντή τη μνήμη». Μπορεί τώρα πολλοί να γυρίζουν το κεφάλι προς τη «μπίζνα» με τα «πράσινα σπιτάκια», όμως πριν από λίγα χρόνια και συγκεκριμένα πριν από 7 ακριβώς χρόνια, ο πρωθυπουργός της χώρας έδινε συγχαρητήρια σε αυτούς που σήμερα κατηγορούνται για κακουργήματα από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Μεταξύ άλλων έλεγε ότι η επιλογή τη TEXAN θα δικαιωθεί. Προφανώς πρέπει να μας εξηγήσει επιτέλους ο Πρωθυπουργός τι σημαίνει ακριβώς δικαίωση γι’ αυτόν. Είναι δικαίωση η εισαγγελική δίωξη κατά των πρωτεργατών του προγράμματος «Σπιτάκια Ανακύκλωσης» ;

Δείτε το βίντεο:

Tι ανέφερε το Δελτίο Τύπου:

«Στην τελετή εγκαινίων της μονάδας μηχανημάτων ανταποδοτικής ανακύκλωσης της σύμπραξης των εταιρειών ENVIPCO και ΤΕΧΑΝ, στην Παλλήνη Αττικής, παραβρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σημειώνεται πως πρόκειται για την πρώτη μονάδα παραγωγής του συγκεκριμένου είδους εκτός ΗΠΑ και στόχος είναι να γίνει κόμβος εξαγωγής μηχανημάτων «Made in Greece» στην ευρύτερη περιοχή μας. Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως η επένδυση στη χώρα μας αποδεικνύει την έμπρακτη εμπιστοσύνη στα ελληνικά χέρια, ενώ υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, πως η ανακύκλωση αποτελεί κοινωνική αναγκαιότητα και όρο ζωής για όλους.

Ο Πρωθυπουργός επανέλαβε ότι η εθνική στροφή προς τη βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί πολύ σοβαρή υπόθεση για την κυβέρνηση και πως στόχος είναι η Ελλάδα να αποτελέσει κομβικό παράγοντα για την πράσινη καινοτομία, την προώθηση νέων τεχνολογιών και τα ζητήματα πράσινης ανάπτυξης.

Πρεσβευτής ανταποδοτικής ανακύκλωσης είναι ο διεθνής μπασκετμπολίστας Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος απηύθυνε σύντομο βιντεοσκοπημένο χαιρετισμό. Στο τέλος ένα από τα παιδιά του 11ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά -που παρακολούθησαν την εκδήλωση- έλαβε ως δώρο, με κλήρωση, υπογεγραμμένη φανέλα του αστέρα του NBA.

Κατά τον χαιρετισμό του ο Πρωθυπουργός ανέφερε:

Αυτό που δεν μας είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ότι έχουμε, ως Ελλάδα, και τον καλύτερο μπασκετμπολίστα στον κόσμο. Και είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι για αυτό, για τη δράση του όχι μόνο στα παρκέ αλλά και για το πλούσιο κοινωνικό έργο το οποίο αναπτύσσει στη χώρα μας.

Αγαπητέ κύριε Πρέσβη,

Κύριοι υπουργοί,

Κύριε περιφερειάρχα,

Kύριοι Δήμαρχοι,

Αγαπητά μου παιδιά του 11ου δημοτικού σχολείου Πειραιά,

Φίλες και φίλοι,

Προ διετίας, δημοσιεύτηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο η πρώτη συνολική μελέτη για το πλαστικό στον πλανήτη από το 1950. Μέχρι το 2017, λοιπόν, ο πληθυσμός της Γης είχε καταναλώσει 8,3 δισεκατομμύρια τόνους πλαστικών. Μόνον στα 14 τελευταία χρόνια είχαν παραχθεί οι ίδιες ποσότητες με εκείνες όλων των προηγούμενων 53 ετών. Τώρα από όλο αυτό το πλαστικό, το 30% παραμένει ακόμη ενεργό. Από το υπόλοιπο, συνολικά το 79% κατέληξε σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων ή στην θάλασσα, το 12% αποτεφρώθηκε, μόλις το 9% συνολικά ανακυκλώθηκε.

Επτά δισεκατομμύρια τόνοι, δηλαδή, κατέληξαν καπου στο περιβάλλον και μέχρι το 2050 θα παραχθούν ακόμη 12 δισεκατομμύρια τόνοι δυνητικού κινδύνου. Διάσπαρτα υλικά, που αν δεν φροντίσουμε να τα ανακυκλώσουμε μπορούν πια να εντοπίζονται και ως μικροπλαστικά στους ωκεανούς μας αλλά και στην τροφική μας αλυσίδα.

Και ξεκίνησα χρησιμοποιώντας αυτά τα μεγέθη για να καταδείξω κάτι το οποίο πιστεύω ότι όλοι αντιλαμβανόμαστε πια, ότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Κατα συνέπεια η ανακύκλωση, η πράσινη οικονομία, η κυκλική οικονομία δεν αποτελούν, απλά μια τάση, ένα ρεύμα σκέψης. Αποτελούν μονόδρομο για το μέλλον. Και χαίρομαι που σε αυτή τη συνάθροιση βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι αγωνίστηκαν για την ανακύκλωση εδώ και πολλές δεκαετίες όταν τα ζητήματα αυτά για τα οποία συζητάμε σήμερα δεν είχαν μπει ακόμα με τόση ένταση στο δημόσιο διάλογο. Και τους ευχαριστώ γι’ αυτό.

H ανακύκλωση λοιπόν αποτελεί και κοινωνική αναγκαιότητα. Και όρο ζωής για όλους: Πολίτες, επιχειρήσεις, δήμους και φυσικά την ίδια την οργανωμένη Πολιτεία. Και γι’ αυτό ακριβώς βρίσκομαι και εγώ σήμερα ανάμεσά σας. Για να δηλώσω προσωπικά «παρών» και να επαναλάβω για άλλη μια φορά πόσο σοβαρή υπόθεση είναι για την κυβέρνησή μας η ουσιαστική στροφή προς την βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη. Είμαι εδώ όμως για να χαιρετήσω κιόλας έναν πολύτιμο κρίκο σε αυτήν την προσπάθεια και αυτή δεν είναι άλλη από την παραγωγή μηχανημάτων για ανταποδοτική ανακύκλωση, η οποία ξεκινάει εδώ πέρα, στην Ελλάδα.

Συγχαρητήρια στην ΕNVIPCO, συγχαρητήρια στην ΤΕΧΑΝ για την πρωτοβουλία σας να δημιουργήσετε αυτή την μονάδα εδώ πέρα στην πατρίδα μας. Αποκτούμε με αυτόν τον τρόπο άλλη μία υποδομή για την δυναμική διασπορά,εξάπλωση της Ανακύκλωσης. Αλλά αποκτούμε και μια θέση ως ένας κομβικός παράγοντας στην πράσινη καινοτομία, στην προώθηση νέων τεχνολογιών, γύρω από τα ζητήματα της πράσινης ανάπτυξης.

Θέλω, λοιπόν, για άλλη μια φορά, να ευχαριστήσω τους φίλους μας πέραν του Ατλαντικού για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στον τόπο και στα ελληνικά χέρια, ιδρύοντας στη χώρα μας την πρώτη μονάδα παραγωγής της εταιρείας εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Thank you very much for the confidence you place in our country. Thank you ambassador, also you and thank you to the staff of the embassy for contributing to make this project a reality.

Διότι το εργοστάσιο αυτό δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική αγορά, θα καλύψει ανάγκες όλης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και γιατί όχι, με μελλοντικές επενδύσεις, να μπορεί να μεγαλώσει και άλλο και είμαι απολύτως σίγουρος ότι η επιλογή αυτή είναι μια επιλογή η οποία θα δικαιωθεί, αποδεικνύοντας,πια στην πράξη, ότι οι υποψήφιοι επενδυτές μόνο οφέλη έχουν, πια, να προσδοκούν από τη χώρα μας. Όφελος, όμως θα έχει η Ελλάδα -και μάλιστα πολλαπλάσιο. Μια επένδυση η οποία ξεκινάει με ένα ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια δολάρια θα δημιουργήσει άμεσα 60 που θα φτάσουν στις 85 θέσεις εργασίας. Ενδέχεται να φτάσουν μέχρι τις 230 μέσα σε μια πενταετία. Πράσινες θέσεις εργασίας!

Όπως είπα είναι μια πρωτοβουλία με έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό, η αξία των μηχανημάτων που θα κατασκευάζονται εδώ, μπορούν να φτάσουν μέχρι και τα 150 εκατομμύρια δολάρια σε ορίζοντα πενταετίας. Και βέβαια, όλοι αυτοί οι αριθμοί δεν περιλαμβάνουν τα πολλά άυλα οφέλη και για την ίδια τη χώρα: Τη σημαντική μεταφορά τεχνογνωσίας αιχμής.

Την εμπορική της αναβάθμιση στον τομέα της ανακύκλωσης. Την απασχόληση προσωπικού υψηλής κατάρτισης. Αλλά και τις έμμεσες ευεργετικές συνέπειες για όλη την τοπική οικονομία, για την Παλλήνη, για την βορειοανατολική Αττική.

Όλα τα παραπάνω,όλα αυτά τα οποία βλέπετε σήμερα, δεν ήταν ούτε αυτονόητα, ούτε εύκολα.

Είναι αποτέλεσμα μιας αθόρυβης και συστηματικής δουλειάς που κάνει η κυβέρνησή μας, για να καταστήσει και πάλι την Ελλάδα προνομιακό επενδυτικό προορισμό:

Θέλω να κρατήσω την κουβέντα την οποία είπατε η οποία είναι κολακευτική για την κυβέρνηση μας.Πιστεύω όμως, ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ότι μέσα σε 4 μήνες έγιναν όλα όσα δεν έγιναν το προηγούμενο διάστημα για να γινει αυτη η επένδυση πραγματικότητα.

Θέλω να ξέρετε ότι πίσω από κάθε νέα καλοπληρωμένη θέση εργασίας που δημιουργείται σε αυτή τη χώρα ως αποτέλεσμα ξένων επενδύσεων κρύβεται πολλή συστηματική δουλειά, η οποία έχει γίνει από όλα τα συναρμόδια υπουργεία για να μπορέσουμε επιτέλους να καταστήσουμε τη χώρα ελκυστικό επενδυτικό προορισμό. Αυτό χρειάζεται μια σειρά πολιτικών σε υψηλό επίπεδο όπως η μείωση της φορολογίας, ο περιορισμος της γραφειοκρατίας, η δημιουργία ενός θετικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, για να μπορεί κανείς να δημιουργεί επιχειρηματικά. Είναι επενδύσεις που αποδίδουν συνδυαστικά με τον αναπτυξιακό νόμο ο οποίος ήδη ισχύει.

Και βέβαια και με το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο θα γίνει νόμος του κράτους αύριο. Να ενημερώσουμε τους φίλους μας από το εξωτερικό ότι από το 2020 όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις, μεγάλες, μεσαίες, μικρές, θα πληρώνουν φόρο εισοδήματος 24% από 28% που ήταν. Ο φόρος στα μερίσματα πέφτει από το 10% στο 5%. Δίνονται ειδικά φορολογικά κίνητρα για επένδυση στην έρευνα, στην καινοτομία.

Ειδικά φορολογικά κίνητρα για νέα εργαλεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις για να επιβραβεύουν το προσωπικό τους, όπως τα δικαιώματα μετοχών, τα stock options, κάνουμε πράξη αυτά τα οποία έχουμε πει. Η Ελλάδα ξαναμπαίνει για τα καλά στον παγκόσμιο χάρτη των επενδύσεων και χαιρόμαστε πάρα πολύ που αυτή η δυναμική την οποία βλέπουμε και την οποία εισπράττουμε αναπτύσσεται σε όλους τους τομείς, δεν περιορίζεται μόνο στις πολύ μεγάλες επενδύσεις τις οποίες μονοπωλούν συχνά τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά είναι μια δυναμική η οποία πια διατρέχει συνολικά το μήκος και το πλάτος της ελληνικής οικονομίας. Και χαίρομαι βέβαια πάρα πολύ που πολλές από τις επενδύσεις οι οποίες δρομολογούνται σήμερα στην Ελλάδα έχουν να κάνουν με αυτό το οποίο αποκαλούμε πράσινη ανάπτυξη.

Έχω πει πολλές φορές και το επαναλαμβάνω και σε εσάς στον 21ο αιώνα, και ειδικά για τη χώρα μας η ανάπτυξη ή θα είναι πράσινη ή δεν θα υπάρχει καθόλου. Και είχα την ευκαιρία στην τελευταία Γενική Συνέλευση για το κλίμα αλλά και στην Μαδρίτη όπου βρέθηκα την Δευτέρα επ’ ευκαιρία της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή να μιλήσω για άλλη μια φορά για την εθνική μας στρατηγική απέναντι στην κλιματική κρίση, να παρουσιάσω την πρωτοβουλία της χώρας μας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και να επαναλάβω το μήνυμα το οποίο η κυβέρνησή μας εκπέμπει συστηματικά και μεθοδικά εδώ και 4,5 μήνες από τότε που ανέλαβε τις τύχες του τόπου. Το πόσο μεγάλη έμφαση δίνουμε στην πράσινη οικονομία ως σημαντικό κύριο αναπτυξιακό βραχίονα για τη χώρα μας.

Το κάνουμε μεθοδικά σε όλα τα επίπεδα. Το κάνουμε θεσμικά, όσο και στην πράξη.

Απελευθερώνοντας, για παράδειγμα -μιας και είμαστε στον κρίσιμο τομέα της διαχείρισης των απορριμμάτων- τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση των απορριμμάτων. Εκεί έχουμε ήδη, θετικά αποτελέσματα και αρκεί να κάνει κανείς τη σύγκριση μεταξύ των περιφερειών εκείνων που είχαν το θάρρος να προχωρήσουν σε συμπράξεις και εκείνων που έμειναν κολλημένες στο παρελθόν, θύμα ιδεοληψιών. Όπως δυστυχώς είναι η περίπτωση της Αττικής για να καταλάβει κανείς ακριβώς τι εννοώ.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2020 θα έχουμε ένα νέο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων έως το 2030. Θα είναι απολύτως εναρμονισμένο με τις επιταγές της κυκλικής οικονομίας. Θα δουλεύει σε απόλυτη αρμονία με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα που παρουσιάστηκε πρόσφατα και θα οριστικοποιηθεί και αυτό τους επόμενους μήνες.

Ενώ βέβαια πρέπει να τονίσω ότι και οι οργανισμοί της τοπικής αυτοδιοίκησης αποδεσμεύονται πια από την ασφυκτική εποπτεία του κράτους, μπορούν και στο κομμάτι της αποκομιδής των απορριμμάτων να δρουν απερίσπαστοι και να κάνουν αυτό το οποίο θεωρούν ότι είναι σωστό και οικονομικό για τους δημότες τους.

Προσοχή, όμως. Τα λέω και τα ακούει και ο φιλος υπουργος Εσωτερικών, αλλά και ο φιλος υπουργός Περιβάλλοντος. Από εδώ και στο εξής στους δημάρχους μας θα θέσουμε φιλόδοξους στόχους για την ανακύκλωση και ένα μέρος της κρατικής χρηματοδότησης θα συνδέεται με τις επιδόσεις σας στην ανακύκλωση. Διότι ο στόχος μας είναι να μπορούμε να ξεφύγουμε επιτέλους από τις τελευταίες θέσεις. Είμαστε 24οι στην Ευρώπη, στον τομέα αυτό.

Να απαλλαγούμε από τις δεκάδες παράνομες χωματερές που ακόμη μολύνουν το έδαφος μας, τα νερά μας, επιβαρύνοντάς μας με πρόστιμα ντροπής.

Και από το 20% των αστικών απορριμμάτων που περίπου ανακυκλώνουμε, σήμερα, να φτάσουμε όσο το δυνατόν πιο κοντά στο 50% που αποτελεί και τον δεσμευτικό στόχο της ΕΕ.

Αυτή είναι μια πολιτική που όπως καταλαβαίνετε, έχει πολλαπλά οφέλη θα αποφορτίσει το περιβάλλον, θα μειώσει το κόστος αποκομιδής. Αυτό συνεπάγεται, τελικά, και λιγότερα δημοτικά τέλη.

Θα ανακουφίσει τους ΧΥΤΑ, ξεκινώντας με την Φυλή, ώστε να μπορεί να παραταθεί ο χρόνος λειτουργίας τους. Και, βέβαια, θα μας προσφέρει φτηνότερη ενέργεια με την ενεργειακή επεξεργασία του υπολείμματος των απορριμμάτων.

Με άλλα λόγια η ανακύκλωση, δεν αποτελεί μόνον οικολογική ανάγκη. Αποτελεί και μία αναπτυξιακή οικονομική επιλογή.

Χαίρομαι που τα πρώτα 100 μηχανήματα που θα παραχθούν εδώ, θα «πιάσουν δουλειά» πολύ σύντομα, σε πέντε Δήμους, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Νέα Γενιά Ανακύκλωσης» που ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Καλλιθέα, Νέα Σμύρνη, Γιάννενα, Ναύπλιο, Άνδρος, είναι οι πρώτοι Δήμοι οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το πρόγραμμα και χαίρομαι ιδιαίτερα γι’ αυτό.

Όπως έχετε δει, η διαλογή των υλικών θα γίνεται πια στην πηγή: Τρία ρεύματα, τα γνωστά, πλαστικό, μέταλλο και γυαλί. Θα δίνεται η δυνατότητα με τα μηχανήματα αυτά στον πολίτη να πηγαίνει και να τα ανακυκλώνει ο ίδιος, μέσα από μια διαδικασία η οποία ειδικά για τα νέα παιδιά έχει και έναν ενδιαφέροντα εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Υπάρχει βέβαια και ένα οικονομικό αντίτιμο ως κίνητρο και επιβράβευση αυτής της πράξης. Πιστεύουμε πάντα ότι οι λύσεις αυτές πρέπει να είναι λύσεις εναρμονισμένες με τους κανόνες της αγοράς και να δίνουν ένα σωστό πλαίσιο κινήτρων και αντικινήτρων για να μπορούμε να αλλάζουμε τις συμπεριφορές των πολιτών μας.

Όμως, κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι έχω πάρα πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στη νέα γενιά.

Και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να απευθυνθώ προσωπικά στα παιδιά του 11ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά στις δασκάλες τους, στη διευθύντρια, να τους πω πόσο χαίρομαι παιδιά που είστε σήμερα μαζί μας διότι η αλλαγή στη συμπεριφορά ενός νοικοκυριού, το πόσο διάθεση δείχνουμε να επιμένουμε στην πειθαρχία που η ανακύκλωση χρειάζεται περνάει πρώτα απ’ όλα από εσάς. Εσείς πρέπει να εκπαιδεύσετε τους γονείς σας, τα μεγαλύτερα αδέρφια σας, ότι η ανακύκλωση πια δεν είναι μία επιλογή, είναι μονόδρομος. Είναι τρόπος ζωής.

Όσο πιο πειστικοί και πιεστικοί ειστε εσείς τόσο πιο εύκολο είναι να αλλάξουν και οι συνήθειες μέσα στο νοικοκυριό σας, ώστε η ανακύκλωση να γίνει πια μια ευχάριστη διαδικασία και να συμμετέχουμε και εμείς και να καταλαβαίνουμε κάθε μέρα ότι κάνουμε και εμείς αυτό το οποίο μας αναλογεί για να μπορέσουμε να εναρμονιστούμε με τις επιταγές της κυκλικής οικονομίας. Να κάνουμε το περιβάλλον μας πιο ευχάριστο, να μειώσουμε τη χρήση των υλικών εκείνων τα οποία μπορούμε να ανακυκλώσουμε για να μπορέσετε εσείς κυρίως να ζήστε σε έναν κόσμο πιο καθαρό, πιο από αυτόν τον οποίο ζούμε εμείς.

Άρα έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στην νέα γενιά, στα παιδιά μας και συγχαρητήρια και στους εκπαιδευτικούς αλλά και σε όλα τα προγράμματα ενημέρωσης τα οποία γίνονται στα σχολεία μας προκειμένου να αντιληφθούν τα νέα παιδιά τη σημασία που έχει η αλλαγή αυτή στην συμπεριφορά τους. Διότι τελικά η αλλαγή αφορά τον καθένα μας. Ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που του αναλογεί. Εμείς κάνουμε αυτό που μας αναλογεί σε επίπεδο κεντρικού κράτους η Περιφέρεια κάνει αυτό που της αναλογεί, οι Δήμοι κάνουν αυτό που τους αναλογεί, αλλά και ο καθένας μας ξεχωριστά το κάθε νοικοκυριό πρέπει να κάνει αυτό που μας αναλογεί.

Διότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε και εμείς – για να κλείσω από εκεί που ξεκίνησα- να βάλουμε ένα τρίποντο στην πρόοδο όπως κάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ή καλύτερα να πω ένα κάρφωμα στην πρόοδο, διότι προτιμά να καρφώνει από το να βαράει τρίποντα, και να προχωρήσουμε όλοι μαζί στο δρόμο της πρασινης ανάπτυξης.

Συγχαρητήρια και πάλι, καλή συνέχεια και θα είμαστε πάντα αρωγοί σε αυτή την ωραία προσπάθεια».

Τον Πρωθυπουργό κατά την είσοδό του υποδέχτηκαν δύο μαθητές από το 11ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, σχολείο όπου εφαρμόζονται δράσεις ανακύκλωσης, και προχώρησαν μαζί του στη συμβολική ανακύκλωση ενός πλαστικού μπουκαλιού.

Στη συνέχεια ο κ. Μητσοτάκης συνομίλησε και φωτογραφήθηκε με τα υπόλοιπα παιδιά του σχολείου που βρέθηκαν στον χώρο, τονίζοντας πως η συμβολή της νέας γενιάς θα σταθεί αρωγός προκειμένου να στεφθεί με επιτυχία το εγχείρημα της ανακύκλωσης.

Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκε για τη λειτουργία των έξυπνων υποδομών υψηλής τεχνολογίας».

Φωτογραφίες από την εκδήλωση: