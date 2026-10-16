Με ένα απρόσμενο τεχνικό πρόβλημα ξεκίνησε το επίσημο ταξίδι του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, με προορισμό τη Σλοβενία. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επρόκειτο να πετάξει στις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης 15 Οκτωβρίου.

Λίγο πριν από την προγραμματισμένη επιβίβαση του κ. Τασούλα στο κυβερνητικό Embraer, το οποίο χρησιμοποιείται συστηματικά για τις μετακινήσεις των επισήμων, διαπιστώθηκε τεχνική βλάβη.

Η κατάσταση επέβαλε την άμεση αναζήτηση εναλλακτικής λύσης για να μην ακυρωθεί ή καθυστερήσει σημαντικά το επίσημο πρόγραμμα της επίσκεψης.

Η μεταφορά με το ελικοφόρο C-27

Στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας παρουσιάστηκε ως εναλλακτική η μεταφορά του με ένα δικινητήριο ελικοφόρο στρατιωτικό αεροσκάφος C-27. Ο κ. Τασούλας έδωσε αμέσως το «πράσινο φως», επιλέγοντας να συνεχιστεί το ταξίδι χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις.

Μέχρι στιγμής παραμένει αδιευκρίνιστο εάν η βλάβη στο Embraer έχει αποκατασταθεί πλήρως, καθώς και το αν θα χρησιμοποιηθεί για την επιστροφή της ελληνικής αποστολής.

Ο κ. Τασούλας θα συμμετάσχει σήμερα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, στις εργασίες της ετήσιας Συνόδου Arraiolos των μη εκτελεστικών Προέδρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.