Ευθείες «βολές» κατά του Χάρη Καστανίδη που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το ΠΑΣΟΚ, εκτόξευσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στον Alpha, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως πρόκειται για ένα πρόσωπο που «διέγραψε ο Παπανδρέου και απέπεμψε ο Σημίτης». Κατέληξε μάλιστα λέγοντας: «Σε αυτή τη στάση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και στις ηγεσίες τους, νομίζω είναι συνεπής».

Απαντώντας στην κριτική που ασκεί ο κ. Καστανίδης, ο πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δήλωσε πως «στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ πριν από ένα μήνα πήραμε μία απόφαση σχεδόν με ομοφωνία η οποία τι λέει. Για τους βουλευτές πέντε θητείες και όχι περισσότερο. Για τους ευρωβουλευτές τρεις θητείες. Για τους προέδρους τριτοβάθμιων οργανώσεων τρεις θητείες».

«Γιατί το κάναμε αυτό; Δεν το κάνουμε για τον κύριο Καστανίδη. Αφορά πάρα πολλούς. Αφορά και εμένα που είμαι ευρωβουλευτής. Αφορά πάρα πολλά στελέχη. Για να στείλουμε ένα μήνυμα στην κοινωνία ότι η πολιτική δεν είναι μόνο η Βουλή, η Ευρωβουλή και τα προεδριλίκια. Εγώ δεν έχω κανένα προσωπικό με κανένα. Εγώ πήρα μία απόφαση μαζί με το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι δική μου απόφαση. Είναι απόφαση του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ» ανέφερε.

Πρόσθεσε επίσης: «Ο κ. Καστανίδης ήρθε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για να διαφωνήσει; Δεν ήρθε καν στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ».

Μάλιστα, καταλήγοντας, σημείωσε πως «όσον αφορά τους χαρακτηρισμούς δεν είναι η πρώτη φορά. Είναι συνεπής. Με τα ίδια λόγια έχει επιτεθεί και στον Ανδρέα Παπανδρέου και στον Κώστα Σημίτη. Γι’ αυτό τον διέγραψε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Κώστας Σημίτης και διέσπασε το ΠΑΣΟΚ με προεδρία του Γιώργου Παπανδρέου. Σε αυτή τη στάση απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και στις ηγεσίες τους νομίζω είναι συνεπής».