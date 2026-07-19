Η Πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, είχε το Σάββατο αποχαιρετιστήρια συνάντηση με την Πρέσβη της Ελλάδας στα Σκόπια, Σοφία Φιλιππίδου, η οποία πραγματοποιήθηκε στην προεδρική βίλα, στην παραλίμνια πόλη της Οχρίδας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από το Γραφείο της Προέδρου, η κυρία Σιλιάνοφσκα υπογράμμισε την καίρια σημασία που έχει η περιφερειακή συνεργασία για τις μικρότερες χώρες.

Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία της ότι η Ελλάδα θα βρεθεί ανάμεσα στους ισχυρότερους υποστηρικτές της ευρωπαϊκής πορείας της Βόρειας Μακεδονίας, επισημαίνοντας ότι η ένταξη της χώρας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα γεφυρώσει ουσιαστικά το υφιστάμενο γεωστρατηγικό χάσμα. Η εξέλιξη αυτή, όπως τόνισε, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το εμπόριο, τις επενδύσεις, καθώς και την ενεργειακή συνδεσιμότητα σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα υπενθύμισε ότι η Αθήνα και τα Σκόπια, ως σύμμαχοι στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, παραμένουν σταθερά προσηλωμένα στην υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών και στη διατήρηση της διεθνούς σταθερότητας.

Όσον αφορά το πεδίο των διμερών σχέσεων, η Πρόεδρος της Βόρειας Μακεδονίας και η Ελληνίδα Πρέσβης συμφώνησαν από κοινού ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για την περαιτέρω ενίσχυση και διεύρυνση της συνεργασίας των δύο κρατών σε ένα ευρύτερο φάσμα τομέων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον τομέα του πολιτισμού, τον οποίο η κυρία Σιλιάνοφσκα χαρακτήρισε ως το καλύτερο τεστ για τις σχέσεις μεταξύ Βόρειας Μακεδονίας και Ελλάδας. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της γόνιμης προσέγγισης, ανέφερε την κοινή ερμηνεία του εμβληματικού έργου «Carmina Burana» από τις Φιλαρμονικές Ορχήστρες της Βόρειας Μακεδονίας, της Ελλάδας και της Βουλγαρίας, η οποία παρουσιάστηκε τον περασμένο Ιούνιο στα Σκόπια, καθώς και τη χορευτική παράσταση «Ο Μύθος των Αμαζόνων», που μάγεψε το κοινό στο πλαίσιο του φεστιβάλ «Καλοκαίρι της Οχρίδας».