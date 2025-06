Στη Βουλή των Ελλήνων διαβιβάζεται η δικογραφία για την τυχόν εμπλοκή δύο πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαυρουδή Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO).

Από την πλευρά τους οι δύο ελεγχόμενοι πρώην υπουργοί, Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης, με δημόσιες αναρτήσεις τους τοποθετήθηκαν επί του ζητήματος.

Ο μεν Μάκης Βορίδης δηλώνει κατηγορηματικά ότι ουδεμία αξιόποινη πράξη έχει διαπράξει, ο δε Λευτέρης Αυγενάκης σημειώνει ότι όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στο νόμο.

H δικογραφία με βάση τη διαδικασία που ακολουθείται, θα αποσταλεί πρώτα στον Άρειο Πάγο, που θα αναλάβει να τη διαβιβάσει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και στο τέλος θα καταλήξει στη Βουλή.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Μάκης Βορίδης σχολίασε τη διαβίβαση της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή, αναφέροντας ότι γνωρίζει πολύ καλά τι έχει πράξει ως υπουργός και ότι δεν χρειάζεται να περιμένει την παραπάνω δικογραφία.

Ειδικότερα, στην ανάρτηση ο υπουργός αναφέρει: «Επί της προς διαβίβαση δικογραφίας του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή και της φημολογούμενης εμπλοκής του ονόματος μου σε αυτήν. Επειδή γνωρίζω πολύ καλά τι έχω πράξει ως υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, δεν χρειάζεται να περιμένω να μάθω τι διαλαμβάνει η ως άνω δικογραφία. Ουδεμία αξιόποινη πράξη έχω διαπράξει κατά την ενάσκηση των καθηκόντων μου. Αυτά επί του παρόντος. Τα υπόλοιπα μόλις λάβω γνώση της δικογραφίας».

«Ως Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων άσκησα τα καθήκοντά μου με διαφάνεια και ευσυνειδησία» τονίζει ο πρώην υπουργός, βουλευτής της ΝΔ, Λευτέρης Αυγενάκης με ανάρτησή του στο Χ, μετά τη διαβίβαση της δικογραφίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βουλή.

«Η δικαιοσύνη κάνει ανεπηρέαστα τη δουλειά της. Όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στο νόμο» σημειώνει επίσης ο κ. Αυγενάκης.

Όπως ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή, η έρευνα αφορά σε φερόμενο σχέδιο απάτης με γεωργικά κονδύλια και σε διαφθορά, στην οποία εμπλέκονται υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προέκυψαν πληροφορίες για το ενδεχόμενο εμπλοκής δύο πρώην υπουργών στην υπόθεση των επιδοτήσεων.

Η διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 86 του Συντάγματος, βάσει το οποίου εάν κατά τη διάρκεια έρευνας προκύψουν στοιχεία που αφορούν σε αδικήματα που τυχόν διέπραξαν υπουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, τότε τα στοιχεία διαβιβάζονται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, με αποτέλεσμα η εισαγγελία να έχει διαχωρίσει την έρευνα.

Κατά πληροφορίες, στη δικογραφία περιλαμβάνονται στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο έρευνας που διενήργησε η ευρωπαϊκή εισαγγελία και τα οποία οδηγούν στο αδίκημα της απιστίας που φέρεται να τελέστηκε κατά την άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων των δύο πρώην υπουργών. Πάντως οι εισαγγελείς στο διαβιβαστικό έγγραφό τους δεν προβαίνουν σε καμία αξιολόγηση του αποδεικτικού υλικού, παρά μόνο διαβιβάζουν το φάκελο στη Βουλή για τα περαιτέρω.

Σε ανακοίνωσή της, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υποστηρίζει ότι η ελληνική νομοθεσία περί ευθύνης υπουργών περιορίζει την αρμοδιότητά της, κατά παράβαση του κανονισμού της και για τον λόγο αυτό, έχει ενημερώσει την Κομισιόν.

Στην επίσημη σελίδα της η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αναφέρει σε ανακοίνωσή της για την υπόθεση

«Φερόμενη κατάχρηση γεωργικών κονδυλίων της ΕΕ: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία υποβάλλει πληροφορίες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) στην Αθήνα διαβίβασε σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο πληροφορίες σχετικά με τη φερόμενη εμπλοκή δύο πρώην υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε ποινικά αδικήματα. Το ελληνικό Σύνταγμα προβλέπει ότι μόνο το εθνικό κοινοβούλιο έχει την εξουσία να ερευνά και να ασκεί δίωξη κατά εν ενεργεία ή και πρώην μελών της ελληνικής κυβέρνησης.

