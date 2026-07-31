Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, «Μέτρα για την προστασία από στρατηγικές αγωγές προς αποθάρρυνση της συμμετοχής του κοινού σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2024/1069 – Νέο πλαίσιο για τη συμμόρφωση της Διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις».

Το σχέδιο νόμου εγκρίθηκε επί της Αρχής με τις θετικές ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, ενώ όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης το καταψήφισαν. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκαν και οι δύο τροπολογίες που κατατέθηκαν στη διαδικασία

Η τροπολογία Υπουργείου Δικαιοσύνης περιλαμβάνει:

Αύξηση του ορίου πραγματικής έκτισης ποινής επί ποινής πολλαπλής ισόβιας κάθειρξης για τη θεμελίωση δικαιώματος απόλυσης υπό τον όρο της ανάκλησης.

Αυστηροποίηση και διεύρυνση της διακεκριμένης μορφής μαστροπείας. Τη σύντμηση του χρόνου πρακτικής άσκησης για τους σπουδαστές της κατεύθυνσης των Εισαγγελέων της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών της 32ης εκπαιδευτικής σειράς.

Την κατάργηση από 1η Σεπτεμβρίου του άρθρου 989 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και ρύθμιση επί εκκρεμών αιτήσεων περιαφής εκτελεστήριου τύπου. Η τροπολογία ψηφίσθηκε θετικά από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ. Την καταψήφισαν ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ ενώ με το «παρών» τοποθετήθηκαν Ελληνική Λύση και Νίκη.

Υπερψηφίστηκε από τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝAΛ. Καταψηφίστηκε από ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη δήλωσαν «παρών».

Η διαδικασία της ψηφοφορίας πραγματοποιήθηκε με κατάθεση ψηφοδελτίων από τους εισηγητές και ειδικούς αγορητές των κομμάτων, με την Πλεύση Ελευθερίας να αναμένεται να καταθέσει το δικό της ψηφοδέλτιο σε δεύτερο χρόνο.