Με την ολοκλήρωση, της πρώτης συνεδρίασης της Εξεταστικής Επιτροπής για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, -όπου η πλειοψηφία της ΝΔ και η αντιπολίτευση διασταύρωσαν τα ξίφη τους για την κατάρτιση της λίστας μαρτύρων-, οι εισηγητές των κομμάτων, σε δηλώσεις τους, ανέφεραν:

Μακάριος Λαζαρίδης, ΝΔ: Καμία περίπτωση συγκάλυψης

«Είναι σημαντικό σήμερα που τα κόμματα της αντιπολίτευσης συμφώνησαν, στη συντριπτική τους πλειοψηφία με τη Νέα Δημοκρατία για τους μάρτυρες που θα κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή. Είναι ένας κατάλογος δυναμικός, ο οποίος θα διευρύνεται ανάλογα με τις εξελίξεις. Η ΝΔ παραμένει πιστή στη θέση της για πλήρη διαφάνεια στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και σε καμία περίπτωση δεν συγκαλύπτει», τόνισε ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης.

Μιλένα Αποστολάκη, ΠΑΣΟΚ: Αποκλείονται κρίσιμοι μάρτυρες

Από την πλευρά της, η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, επεσήμανε:

«Με το “καλημέρα”, αποδείχτηκε ότι συνεχίζεται η ίδια μεθόδευση της συγκάλυψης που είδαμε στην εξεταστική των Τεμπών αποκλείοντας κρίσιμους μάρτυρες που αξιοποίησε η Ευρωπαία Εισαγγελέας αλλά η ΝΔ προστατεύει».

Βασίλης Κόκκαλης, ΣΥΡΙΖΑ: Καταγγέλλουμε τη μεθόδευση

«Στο ίδιο έργο θεατές. Όπως και στα Τέμπη, έτσι και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καλούν μάρτυρες ανθρώπους που έφυγαν από τη ζωή και αγνοούν επιδεικτικά ανθρώπους οι οποίοι εμπλέκονται πραγματικά και ποινικά σε αυτό το σκάνδαλο, αλλά και αυτούς οι οποίοι βοήθησαν στην εξιχνίαση αυτού του σκανδάλου. Καταγγέλλουμε αυτή την μεθόδευση», ανέφερε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, Βασίλης Κόκκαλης.

Νίκος Καραθανασόπουλος, ΚΚΕ: Επιχείρηση συγκάλυψης

Ο εισηγητής του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος, υποστήριξε ότι «στη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, φάνηκε η μεθόδευση, από την πρόθεση της Κυβέρνησης να μη δεχτεί να κληθούν μάρτυρες που ζητούσε η αντιπολίτευση».

«Βρισκόμαστε μπροστά σε νέα επιχείρησης συγκάλυψης», συμπλήρωσε.