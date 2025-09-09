Αλλαγές φέρνει η νέα κοινοβουλευτική περίοδος, καθώς από τον Οκτώβριο θα τεθεί σε λειτουργία το σύστημα «κόφτη» στα μικρόφωνα της Βουλής. Το μέτρο αφορά τόσο τους αρχηγούς των κομμάτων όσο και τους βουλευτές που ξεπερνούν τον προβλεπόμενο χρόνο ομιλίας.

Όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, το απαραίτητο λογισμικό έχει ήδη εγκατασταθεί στην αίθουσα της Ολομέλειας, ενώ απομένουν μόνο οι τελευταίες τεχνικές ρυθμίσεις για να τεθεί σε πλήρη λειτουργία.

Η αλλαγή θα συνοδευτεί από τροποποιήσεις στον Κανονισμό της Βουλής, ώστε να προσαρμοστεί το θεσμικό πλαίσιο στη νέα πραγματικότητα.

Σύμφωνα με κοινοβουλευτικές πηγές, εξετάζεται μικρή αύξηση, περίπου δύο λεπτών, στους χρόνους ομιλίας που προβλέπονται σήμερα.

Ωστόσο, όποιος υπερβαίνει το νέο όριο, θα βλέπει το μικρόφωνό του να κλείνει αυτόματα.

Η ρύθμιση αυτή στοχεύει στην καλύτερη οργάνωση των συνεδριάσεων, στον περιορισμό των υπερβολών και στην τήρηση του προγράμματος, ώστε να αποφεύγονται οι καθυστερήσεις και οι παρατάσεις που συχνά προκαλούν έντονες αντιδράσεις εντός και εκτός της Ολομέλειας.