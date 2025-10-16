Διακόπηκε η συνεδρίαση στην Ολομέλεια για το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας μετά από έντονη αδιαθεσία και λιποθυμικό επεισόδιο της βουλευτού της Ελληνικής Λύσης Μαρίας Αθανασίου, η οποία ήταν ειδική αγορήτρια στο νομοσχέδιο, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας της.

Ο προεδρεύων αντιπρόεδρος της Βουλής Βασίλης Βιλιάρδος ανακοίνωσε ότι η συνεδρίαση θα ξεκινήσει σήμερα στις 9 το πρωί προκειμένου να ολοκληρωθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου και στις 10 το πρωί να διεξαχθεί η προγραμματισμένη ονομαστική ψηφοφορία.