Με μία συμβολική συσκότιση του κτιρίου της, για μία ώρα, από τις 20.30 έως τις 21.30, η Βουλή των Ελλήνων συμμετείχε, για μία ακόμη χρονιά, στην παγκόσμια περιβαλλοντική εκστρατεία «Ώρα της Γης».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «με την εμβληματική αυτή ενέργειά της» να σβήσει για μία ώρα τα φώτα του κεντρικού κτήρίου της, η Βουλή στέλνει «ένα ηχηρό μήνυμα για την προστασία της φύσης και την αναχαίτιση της κλιματικής αλλαγής». Με τη δράση αυτή το ελληνικό Κοινοβούλιο συμμετέχει σε ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά κινήματα στον κόσμο για τη φύση και το κλίμα.

Όπως σημειώνει η WWF Ελλάδας, έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε που ξεκίνησε η «Ώρα της Γης» το 2007, ως ένα μικρό τοπικό κίνημα στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας, με πάνω από 2,2 εκατομμύρια ανθρώπους και πάνω από 2.000 επιχειρήσεις να σβήνουν τα φώτα τους για ν’ αναδείξουν το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Η «Ώρα της Γης» αναδείχθηκε σε μία από τις πρώτες περιβαλλοντικές εκστρατείες που έγιναν viral και γέννησε ένα παγκόσμιο κίνημα αλληλεγγύης, ελπίδας και υποστήριξης για την κλιματική δράση, επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.-