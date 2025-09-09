Με αμείωτη ένταση, συμπολίτευση και αντιπολίτευση αντιπαραθέτουν την δική τους οπτική στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, για την κοινωνική αντιπαροχή, αλλά και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, στη συζήτηση που εξελίσσεται στην Ολομέλεια της Βουλής.

H Ασημίνα Σκόνδρα (ΝΔ) υπεραμύνθηκε των διατάξεων του «φιλολαϊκού» νομοσχεδίου, όπως το χαρακτήρισε, γιατί εισάγει διατάξεις που αποσκοπούν στην ανακοπή της δημογραφικής συρρίκνωσης και στην στήριξη των νέων οικογενειών. «Τα μέτρα που εισάγει η κυβέρνηση δεν είναι μια τεχνοκρατική δέσμη διατάξεων, αλλά ένα βήμα σε μια μεγάλη εθνική προσπάθεια: να δώσουμε στην ελληνική οικογένεια την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται, για να χτίσει το μέλλον της, αλλά και στους νέους, την εμπιστοσύνη ότι η Πολιτεία βρίσκεται στο πλευρό τους και τους στηρίζει, για να ανοίξουν το δικό τους σπιτικό. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, μια παράταξη που δεν μένει στα λόγια, αλλά απαντά στις ανάγκες της κοινωνίας με πράξεις που έχουν αντίκρισμα», είπε η βουλευτής της ΝΔ.

Ο Ανδρέας Πουλάς (ΠΑΣΟΚ), σχολίασε ότι όπως και οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, έτσι και το σημερινό νομοσχέδιο, είναι κατώτερο των αναγκών και της ζοφερής εικόνας στην κοινωνία. «Τι σημαίνει πρακτικά η κοινωνική αντιπαροχή; Ότι το Δημόσιο θα παραδίδει τα ακίνητα της Γενικής Κυβέρνησης σε ιδιώτες κατασκευαστές και θα λαμβάνει μόλις το 30% των νέων κατοικιών για κοινωνική στέγαση και το υπόλοιπο 70% να διατίθεται σε εμπορικές τιμές. Δηλαδή, το Δημόσιο παραχωρεί την περιουσία του και στο τέλος παίρνει τα ελάχιστα. Αν αυτό δεν είναι ξεπούλημα, τότε τι είναι;», σχολίασε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Τελικά αυτή είναι η απάντηση, μετά έξι και πλέον χρόνια της κυβέρνησης, στο δημογραφικό; Μερικά ψίχουλα για τρίτεκνους με τόσες προϋποθέσεις; Τελικά, στην πράξη ελάχιστοι ωφελούνται, εφόσον στο τέλος δεν εξομοιώνονται με τους πολύτεκνους, όπως αναφέρουν οι ομοσπονδίες τους», σχολίασε ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος (ΣΥΡΙΖΑ) και τόνισε ότι το νομοσχέδιο δεν στηρίζει τις οικογένειες και δεν δημιουργεί προοπτική για τους νέους, στηρίζει μόνο τους εργολάβους.

«Η σουρεαλιστική πλευρά αυτής της συνεδρίασης είναι ότι η κυβέρνηση τολμάει να μιλάει για φθηνή και ποιοτική στέγη και για αντιμετώπιση της στεγαστικής επισφάλειας. Και το λέει αυτό ανερυθρίαστα, όταν υπάρχει όργιο πλειστηριασμών και εξώσεων των λαϊκών κατοικιών», ανέφερε η Σεμίνα Διγενή (ΚΚΕ) και κατηγόρησε την κυβέρνηση γιατί διατηρεί το «άθλιο νομικό πλαίσιο», που φέρει την υπογραφή ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, για τους πλειστηριασμούς, και γιατί αφήνει να εξελίσσεται η αισχροκέρδεια στο πεδίο της φοιτητικής στέγης.

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της «Νίκης» Ασπασία Κουρουπάκη, σχολίασε ότι ενώ η Ελλάδα αργοπεθαίνει δημογραφικά, η κυβέρνηση αναρωτιέται πώς είναι δυνατό τα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην συμφωνούν με το νομοθέτημά της. «Θα έπρεπε οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες να περιληφθούν ρητά στις στεγαστικές διευκολύνσεις. Είναι απορίας άξιο, γιατί στο νομοσχέδιο δεν λαμβάνεται καμία πρόβλεψη τι θα γίνει με τα χρήματα του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας που βρίσκονται στην ΤτΕ, ούτε για τα οικόπεδα που αγοράστηκαν από τον ίδιο Οργανισμό, με χρήματα από τις ειδικές εισφορές των εργαζομένων», είπε η κ. Κουρουπάκη.

Ο Παράσχος Παπαδάκης (Ελληνική Λύση) επισήμανε τη μείωση του μαθητικού πληθυσμού και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «σφυρίζει αδιάφορα» στο δημογραφικό πρόβλημα. «Θεσπίζετε το προσβλητικό και εξευτελιστικό μέτρο των 10.000 ευρώ για να πάει κάποιος να μείνει στον Έβρο. Αυτό είναι προσβολή για τον Έβρο. Ξέρετε ποιοι θα κάνουν χρήση αυτού του μέτρου; Οι Ρομά που ήδη μένουν στον Έβρο, που είναι γαμπροί ή νύφες και δηλώνουν ότι είναι δημότες Θεσσαλονίκης ή Θεσσαλίας, κάποιοι που έχουν κληρονομήσει ένα σπιτάκι σε ένα μικρό χωριό και μένουν σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο, θα κάνουν μια σύμβαση εργασίας και ένα παραχωρητήριο του E9 και θα πάρουν τα 10 χιλιάρικα. Δώστε τα σε αυτούς που πραγματικά μένουν και δουλεύουν εκεί», είπε ο βουλευτής.

«Ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ εκδηλώθηκε ποιους στηρίζει», ανέφερε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος (Νέα Αριστερά) και σχολίασε: «Ένας συνταξιούχος που παίρνει 400 ευρώ από ενοίκια δεν θα έχει κανένα κέρδος, ένας συνταξιούχος που παίρνει 2.000 ευρώ κάθε μήνα από ενοίκιο, θα κερδίσει το χρόνο 1.200 ευρώ. Ο κ. Πρωθυπουργός δεν κάνει λάθη. Στηρίζει συγκεκριμένες ομάδες». Ο κ. Τσακαλώτος είπε ότι πολλά προβλήματα, όπως το ζήτημα των ανισοτήτων και του κοινωνικού κράτους δεν λύνεται, στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, γιατί τα τριάντα τελευταία χρόνια συντελέστηκε μια εντυπωσιακή μετατροπή ισχύος προς το χρηματοπιστωτικό σύστημα και τις μεγάλες εταιρείες. «Κερδίζουν πολλές ομάδες σε ευρώ, με την κυβέρνηση της ΝΔ, αλλά αλλάζει η ισχύς και κάποιες ομάδες αποκτούν όλο και μεγαλύτερη δύναμη για να συντηρούν τις ανισότητες», είπε ο κ. Τσακαλώτος.

Η κυβέρνηση επαναφέρει την πρακτική της αντιπαροχής με χειρότερους όρους, από ό,τι στη μεταπολεμική περίοδο, ανέφερε η Ελένη Καραγεωργοπούλου, (Πλεύση Ελευθερίας), και κατήγγειλε ότι στην ουσία η κυβέρνηση αναζητά όλους τους τρόπους για να παραδώσει σε μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους φιλέτα που ανήκουν στο Δημόσιο, όπως αυτό της ΧΡΩΠΕΙ, που είχε εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στην περσινή ΔΕΘ ή όπως τα στρατόπεδα «Καραϊσκάκη» στο Χαϊδάρι και «Ζιάκα» στον Εύοσμο, «Μανουσογιαννάκη» στην Πάτρα, όπου θα κατασκευαστούν κατοικίες, που το 25% θα διατεθεί στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, και το άλλο 75%, σε απλούς πολίτες.