Σημαντική νομοθετική πρωτοβουλία για την ταχύτατη δικαστική εκκαθάριση υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα αναλαμβάνει η κυβέρνηση, καθώς κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση του υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για τους βουλευτές. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η νέα παρέμβαση έρχεται να αντιμετωπίσει τις χρόνιες καθυστερήσεις στην ποινική διερεύνηση και εκδίκαση αξιόποινων πράξεων βουλευτών, οι οποίες δημιουργούν μακροχρόνιες εκκρεμότητες και επηρεάζουν αρνητικά τόσο την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων όσο και την πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου. Η σχετική τροπολογία έχει ενταχθεί στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του Κληρονομικού Δικαίου, το οποίο εισάγεται άμεσα προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής.

Με τη συγκεκριμένη ρύθμιση προστίθεται το νέο άρθρο 32Α στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, το οποίο προβλέπει ρητά ότι για πλημμελήματα βουλευτών για τα οποία έχει αρθεί η ασυλία, καθώς και για αυτόφωρα κακουργήματα, η υπόθεση εισάγεται άμεσα στο αρμόδιο τριμελές πλημμελειοδικείο και προσδιορίζεται το αργότερο εντός τριών μηνών. Παράλληλα, μπαίνει αυστηρό φρένο στις καθυστερήσεις, αφού σε περίπτωση διακοπής της δίκης η νέα δικάσιμος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 ημέρες, ενώ σε περίπτωση αναβολής τους δύο μήνες. Για τα κακουργήματα, η ανάκριση θα διεξάγεται υποχρεωτικά από ειδικό εφέτη ανακριτή στις μισές από τις προβλεπόμενες προθεσμίες, με το συμβούλιο εφετών να αποφαίνεται σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Η εισαγωγή της υπόθεσης στο ακροατήριο θα γίνεται με κατ’ απόλυτη προτεραιότητα εντός τριών μηνών από την παραπομπή, με τους ίδιους αυστηρούς περιορισμούς για διακοπές και αναβολές.

Μια πολύ σημαντική πτυχή της τροπολογίας είναι ότι οι τυχόν συμμέτοχοι, είτε είναι βουλευτές είτε απλοί πολίτες, θα συμπαραπέμπονται και θα δικάζονται από κοινού με την ίδια εξπρές διαδικασία. Η ρύθμιση αυτή αποτρέπει τον κατακερματισμό της ποινικής διαδικασίας και τον κίνδυνο έκδοσης αντιφατικών δικαστικών αποφάσεων για την ίδια υπόθεση. Με αυτόν τον τρόπο, το υπουργείο Δικαιοσύνης επιδιώκει την πληρέστερη και αποτελεσματικότερη διερεύνηση των υποθέσεων, την αποφυγή διαφορετικών δικονομικών χειρισμών μεταξύ συγκατηγορουμένων, την οικονομία της δίκης και, τελικά, τη διασφάλιση μιας ενιαίας αξιολόγησης των πραγματικών περιστατικών για την ανεύρεση της ουσιαστικής αλήθειας.