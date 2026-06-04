Με τις τοποθετήσεις των γενικών εισηγητών και των ειδικών αγορητών των κομμάτων, ολοκληρώθηκε στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, η πρώτη επεξεργασία του νομοσχεδίου του υφυπουργού στον πρωθυπουργό, Παύλου Μαρινάκη, με τίτλο «Αδειοδότηση παρόχων περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης περιφερειακής εμβέλειας και λοιπές διατάξεις».

Η συζήτηση του νομοσχεδίου θα συνεχιστεί την ερχόμενη Παρασκευή, 5 Ιουνίου, με τις τοποθετήσεις αρμόδιων εξωκοινοβουλευτικών φορέων.

Η γενική εισηγήτρια της ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη, χαρακτήρισε το νομοσχέδιο «σημαντική θεσμική και νομική ολοκληρωμένη διαδικασία αδειοδότησης των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών η οποία βάζει τέλος σε μία εκκρεμότητα 28 ετών λειτουργίας τους σε ένα άναρχο τοπίο χωρίς να υπόκεινται σε αυστηρούς ελέγχους».

«Η οριστική αδειοδότησή τους, εκτός από θεσμική και συνταγματική επιταγή, θα αναβαθμίσει τους τηλεοπτικούς σταθμούς, το προϊόν που παρέχουν στο τηλεοπτικό κοινό, την ίδια τους την περιουσία ενώ, κυρίως θα φέρει την εφαρμογή σαφών προϋποθέσεων και κανόνων, η τήρηση των οποίων θα ελέγχεται συστηματικά», τόνισε.

Όπως είπε, «ενισχύεται ακόμη περισσότερο η θέση των Περιφερειακών ΜΜΕ που παραδοσιακά επιτελούν σημαντικό ρόλο στις τοπικές κοινωνίες, καθώς στον πυρήνα του θέτει την οριστική διευθέτηση προσωρινών καταστάσεων που είχαν παγιωθεί επί δεκαετίες στον κλάδο των ΜΜΕ, δημιουργώντας ένα τοπίο με κανόνες, προϋποθέσεις και διαφάνεια στον χώρο των μέσων ενημέρωσης».

Από την πλευρά του, ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μπιάγκης αναγνώρισε μεν «την αναγκαιότητα μιας θεσμικής ρύθμισης που θα επιλύει το χρονίζον ζήτημα της αδειοδότησης των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών», τονίζοντας ωστόσο ότι «το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν χρειάζεται αλλά αν ενισχύει πράγματι την πολυφωνία ή οδηγεί σε αποκλεισμούς».

«Η περιφερειακή τηλεόραση είναι θεσμός τοπικής δημοκρατίας και όχι απλώς τμήμα της αγοράς ΜΜΕ. Το ΠΑΣΟΚ λέει “ναι” στην αδειοδότηση, αλλά με αναλογικότητα, διαφάνεια, ρεαλισμό και προστασία της περιφέρειας. Διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που θα ευνοεί τους ισχυρότερους και θα πιέζει μικρά ή περιφερειακά μέσα», ανέφερε ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ.

Όπως είπε, «υπάρχει ανάγκη για πραγματική διαφάνεια στην ιδιοκτησία των ΜΜΕ, στις πηγές χρηματοδότησης και στη δημόσια διαφήμιση», και πρόσθεσε ότι «η κρατική διαφήμιση δεν μπορεί να λειτουργεί ως εργαλείο πολιτικής επιρροής ή αποκλεισμού ενοχλητικών φωνών».

Ακόμα, εξέφρασε την άποψη ότι «πρέπει να γίνει ταυτόχρονη προκήρυξη των αδειών σε όλες τις Περιφερειακές Ζώνες», ενώ χαρακτήρισε «θετική τη μετάβαση σε HD/DVB-T2 αλλά απαιτεί ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα και τεχνική προετοιμασία».

Έμφαση έδωσε επίσης «στην προστασία της εργασίας και του πραγματικού περιφερειακού χαρακτήρα των σταθμών», καθώς και «στην ενίσχυση του ΕΣΡ με πόρους, προσωπικό και μηχανισμούς λογοδοσίας».

«Το ΠΑΣΟΚ δεν μηδενίζει θετικές προβλέψεις, αλλά ζητά ουσιαστικές εγγυήσεις. Η αντικειμενική ενημέρωση αποτελεί θεμέλιο της δημοκρατίας», κατέληξε.

«Δεν αμφισβητείται η ανάγκη αδειοδότησης των περιφερειακών καναλιών αλλά είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί η διαφάνεια, η αντικειμενική ενημέρωση, η λογοδοσία και η πολυφωνία. Κρίσιμο ερώτημα είναι αν οι ρυθμίσεις αυτές υπηρετούν αυτούς τους στόχους. Εκτίμηση δική μας είναι ότι μένουν ανοιχτά τα ερωτήματα αυτά όπως και ότι παραμένουν αναπάντητα η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και τα εργασιακά δικαιώματα», υποστήριξε ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεόφιλος Ξανθόπουλος.

Παράλληλα κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «και σε αυτό το μείζονος σημασίας για την κοινωνία νομοσχέδιο, συνεχίζει την πάγια τακτική της άλλα άρθρα να καταθέτει στη δημόσια διαβούλευση και άλλα να φέρνει στη Βουλή».

Ο κ. Ξανθόπουλος αναγνώρισε ότι «υπάρχουν και αλλαγές που κινούνται σε θετική κατεύθυνση», όμως, όπως είπε, «βλέπουμε να μεταβάλλονται κρίσιμες παράμετροι της αδειοδοτικής διαδικασίας όπως για παράδειγμα οι νέες τεχνικές απαιτήσεις».

«Ευθύνη όλων μας είναι να ισορροπήσει η νομοθετική πρωτοβουλία στη βιωσιμότητα του εγχειρήματος. Έχουν υιοθετηθεί προτάσεις για την αύξηση των δημοσιογράφων δεν έγινε όμως το ίδιο με τις προτάσεις που αφορούν τον ουσιαστικό έλεγχο της τήρησης των όρων εργασίας», σημείωσε ο κ. Ξανθόπουλος.

Κατά του νομοσχεδίου, «με το οποίο, η κυβέρνηση έρχεται να κατοχυρώσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών τηλεοπτικών ομίλων», δήλωσε ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ, Μανώλης Συντυχάκης.

«Ανοίγει περαιτέρω το δρόμο στα μεγάλα τηλεοπτικά επιχειρηματικά συμφέροντα που λυμαίνονται τις άδειες έτσι ώστε τα μικρότερα κανάλια να μην μπορούν να αντέξουν τον ανταγωνισμό. Και η λέξη διαφάνεια που επικαλείται η κυβέρνηση είναι απλά μια προσπάθεια της να διασκεδάσει τις εντυπώσεις. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που ορίζονται υπηρετούν την συγκέντρωση αγοράς τηλεοπτικών αδειών σε ακόμα λιγότερα χέρια», υποστήριξε ο κ. Συντυχάκης.

Τόνισε ακόμα ότι «δεν υπάρχει ούτε αντικειμενικότητα ούτε πολυφωνία στην ενημέρωση, ακόμα και από την κρατική τηλεόραση», επισημαίνοντας ότι οι αδειοδοτήσεις πρέπει να υπηρετούν την λαϊκή ανάγκη και όχι τη σαπίλα του επικοινωνιακού συστήματος.

Προβληματισμούς και επιφυλάξεις εξέφρασε ο ειδικός αγορητής της ΕΛ.ΛΥ. Βασίλης Γραμμένος, επισημαίνοντας ότι «το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των περιφερειακών καναλιών οφείλει να υπηρετεί τη πολυφωνία, την αντικειμενική ενημέρωση, τη διαφάνεια, την βιωσιμότητα της επιχείρησης και την προστασία των δικαιωμάτων τόσο των εργαζομένων όσο και των πολιτών».

«Με αυτή την αφετηρία προσεγγίζουμε την λειτουργία της περιφερειακής τηλεόρασης και το ερώτημα είναι ποιοι κανόνες χρειάζονται που θα τα ενισχύσουν όλα αυτά», ανέφερε ο βουλευτής της ΕΛ.ΛΥ.

Παράλληλα, εξέφρασε έντονους προβληματισμούς «για την σκοπιμότητα να καθορίζονται κρίσιμες αποφάσεις και διοικητικές πράξεις με μεταγενέστερες υπουργικές αποφάσεις» καθώς και στα κριτήρια αξιολόγησης για την αδειοδότηση επισημαίνοντας ότι «πρέπει να διασφαλιστεί ότι είναι απολύτως σαφή, αντικειμενικά και μετρήσιμα».

Επιφυλάξεις για τους στόχους και την αποτελεσματικότητα του νομοσχεδίου. εξέφρασε η ειδική αγορήτρια της «ΝΙΚΗΣ», Ασπασία Κουρουπάκη.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην διασφάλιση «τόσο της αντικειμενικής ενημέρωσης και της πολυφωνίας όσο και των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς», ενώ εξέφρασε αντιρρήσεις «κρίσιμα στοιχεία, όπως ο αριθμός των αδειών να μένουν ανοιχτά και να καθορίζονται στο μέλλον με υπουργικές αποφάσεις».

Την διαφωνία του με το νομοσχέδιο εξέφρασε ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, κάνοντας λόγο για «μύθους που καταρρίπτονται περί ρυθμιστικού πλαισίου αδειοδότησης», και υποστηρίζοντας ότι «δεν υπάρχει νομική αλλά πολιτική ανάγκη της κυβέρνησης που το φέρνει προς ψήφιση».

Ο κ. Καζαμίας μίλησε για «αοριστίες, ασάφειες και παραπομπές σε υπουργικές και διοικητικές αποφάσεις στο μέλλον πάνω σε κρίσιμα ζητήματα», και αμφισβήτησε τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις και το πλαφόν των αδειοδοτήσεων περιφερειακών καναλιών.

Απαντώντας σε ερωτήματα που έθεσαν οι εισηγητές των κομμάτων της Αντιπολίτευσης σχετικά με τα κριτήρια που προβλέπονται για τις αδειοδοτήσεις, ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, Παύλος Μαρινάκης επεσήμανε ότι έγινε προσπάθεια να βρεθεί η χρυσή τομή.

«Τα κριτήρια, τα οποία βάλαμε, μπορεί για κάποιους από τους φορείς, να θεωρούνται αυστηρά, για κάποιους άλλους να θεωρούνται πολύ επιεική, αλλά εμείς προσπαθήσαμε να βρούμε τη χρυσή τομή, ούτως ώστε να μην έχει τιμωρητική διάθεση το νομοσχέδιο. Και μάλιστα αυτός ήταν και ο λόγος της διαστρωμάτωσης με βάση τις περιφερειακές ζώνες.

Στην πραγματικότητα, αυτά τα οποία θα πληρώνουν όσα κανάλια πάρουν άδεια, -που ο στόχος είναι να μπορέσουν να αδειοδοτηθούν, και γιατί όχι, και όλα, από το ΕΣΡ-, αρκεί να πληρούν τις προδιαγραφές, θα είναι λιγότερα από αυτά που πληρώνουν σήμερα στην DIGEA για να έχουν σήμα όχι υψηλής ευκρίνειας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

Πηγή: ΑΜΠΕ