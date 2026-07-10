Το πρωί της Παρασκευής 10 Ιουλίου στην Ολομέλεια της Βουλής αναμένεται να απαντήσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης στην ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη με θέμα, «προτίθεται επιτέλους να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ή θα συνεχίσει απλά να λυπάται και να θυμώνει;»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης καλεί τον πρωθυπουργό να απαντήσει τα εξής ερωτήματα:

Προτίθεστε να αναθεωρήσετε το συνολικό μίγμα των δημόσιων πολιτικών της Κυβέρνησής σας ώστε να λειτουργεί ως ανάχωμα και όχι ως πολλαπλασιαστής της ακρίβειας που συρρικνώνει το εισόδημα των πολιτών; Θα πάρετε επιτέλους ουσιαστικά μέτρα όπως αυτά που έχω επανειλημμένως καταθέσει για την τιθάσευση της αισχροκέρδειας, για την προστασία και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και για τη ρεαλιστική και βιώσιμη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των νοικοκυριών και επιχειρήσεων;

Δείτε live τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής:

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά, στο πλαίσιο της Ώρας του Πρωθυπουργού, σε επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη για το κόστος ζωής και την ακρίβεια.