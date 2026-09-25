Δύο διαφορετικές ταχύτητες υιοθέτησε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής, εισηγούμενη αρνητικά στην άρση ασυλίας των υπουργών Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη και του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, αλλά θετικά στην άρση ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παύλου Πολάκη.

Η υπόθεση των δύο υπουργών αφορά καταγγελία για αποστολή προεκλογικών SMS και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, την οποία η Αρχή Προστασίας Δεδομένων (ΑΠΔΠΧ) έχει ήδη αρχειοθετήσει.

Αντίθετα, η δικογραφία κατά του κ. Πολάκη σχηματίστηκε μετά από μήνυση του πρώην στελέχους του ΚΕΕΛΠΝΟ, Σταμάτη Πουλή, για ψευδή καταμήνυση, με τον βουλευτή Χανίων να κάνει λόγο για «καταχρηστική αγωγή τύπου SLAPP». Η τελική ετυμηγορία ανήκει στην Ολομέλεια της Βουλής, που συνεδριάζει την προσεχή Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026.

Αρνητική εισήγηση για τους Υπουργούς Πλεύρη και Θεοδωρικάκου

Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Επιτροπής Δεοντολογίας, εξετάστηκε αρχικά το αίτημα άρσης ασυλίας για τους υπουργούς Μετανάστευσης Θάνο Πλεύρη και Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου. Η υπόθεση αφορά δικογραφία για παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η οποία σχηματίστηκε κατόπιν καταγγελίας ιδιώτη στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Στην ψηφοφορία, η πλειοψηφία των κομμάτων, Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και ΝΙΚΗ, τάχθηκε κατά της άρσης ασυλίας («όχι»). Η Ελληνική Λύση επιφυλάχθηκε για την τοποθέτησή της στην Ολομέλεια, ενώ το ΠΑΣΟΚ και η Πλεύση Ελευθερίας ψήφισαν «ναι».

Στην τοποθέτησή του, ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι η καταγγελία προήλθε από ειδικό φρουρό, παλαιό εντολέα του, στον οποίο είχε αποσταλεί γραπτό μήνυμα (SMS) στο πλαίσιο προεκλογικής συγκέντρωσης. Ο υπουργός προσκόμισε γνωμοδότηση της ΑΠΔΠΧ, η οποία έχει ήδη αρχειοθετήσει την υπόθεση, κρίνοντας ότι η υφιστάμενη προσωπική και επαγγελματική σχέση δικαιολογούσε την επικοινωνία χωρίς να απαιτούνται διορθωτικά μέτρα. Αντίστοιχη αρχειοθέτηση υπάρχει και για τον Τάκη Θεοδωρικάκο.

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο βουλευτής Δημήτρης Μάντζος αιτιολογώντας το «ναι» ανέφερε ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις κινούνται στις παρυφές του άρθρου 62 του Συντάγματος περί βουλευτικής ασυλίας και υποστήριξε πως οι ουσιαστικοί ισχυρισμοί πρέπει να αξιολογούνται από τη Δικαιοσύνη.

«Πράσινο φως» για την άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη

Αντίθετη ήταν η εξέλιξη στη συνεδρίαση που αφορούσε τον βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλο Πολάκη. Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγήθηκε θετικά στην άρση της ασυλίας του, με τη Νέα Δημοκρατία να ψηφίζει «υπέρ» και το σύνολο της αντιπολίτευσης «κατά».

Η νέα δικογραφία σε βάρος του κ. Πολάκη σχηματίστηκε μετά από μήνυση για ψευδή καταμήνυση που κατέθεσε το πρώην στέλεχος του ΚΕΕΛΠΝΟ, Σταμάτης Πουλής, με αφορμή ισχυρισμούς που περιελάμβανε ο βουλευτής στην απολογία του στις 17 Μαρτίου 2026.

Ο Παύλος Πολάκης, σε υπόμνημα που απέστειλε στα μέλη της Επιτροπής, υποστήριξε ότι πρόκειται για «Πρόδηλη, εκδικητική και καταχρηστική στρατηγική μήνυση τύπου SLAPP» και «Στοχευμένη πολιτική δίωξη» στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης του με στελέχη του πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ.

Το ΠΑΣΟΚ αιτιολογώντας την αρνητική του ψήφο στην άρση Πολάκη, επεσήμανε ότι η ασυλία του βουλευτή έχει ήδη αρθεί επανειλημμένα για τη συγκεκριμένη αντιδικία, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «η Βουλή δεν μπορεί να μετατρέπεται σε δικαστήριο».

Η τελική απόφαση στην ολομέλεια την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

Μετά τις εισηγήσεις της Επιτροπής Δεοντολογίας, ο φάκελος διαβιβάζεται στο σώμα της Βουλής.

Η τελική και οριστική απόφαση για την άρση ή μη της ασυλίας των τριών βουλευτών θα ληφθεί με ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής την προσεχή Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026.