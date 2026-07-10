Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε, στο πλαίσιο της Ώρας του Πρωθυπουργού, σε επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκου Ανδρουλάκη για το κόστος ζωής και την ακρίβεια και η Ολομέλεια της Βουλής ολοκληρώθηκε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάλεσε τον πρωθυπουργό να απαντήσει τα εξής ερωτήματα:

Προτίθεστε να αναθεωρήσετε το συνολικό μίγμα των δημόσιων πολιτικών της Κυβέρνησής σας ώστε να λειτουργεί ως ανάχωμα και όχι ως πολλαπλασιαστής της ακρίβειας που συρρικνώνει το εισόδημα των πολιτών; Θα πάρετε επιτέλους ουσιαστικά μέτρα όπως αυτά που έχω επανειλημμένως καταθέσει για την τιθάσευση της αισχροκέρδειας, για την προστασία και την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών και για τη ρεαλιστική και βιώσιμη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των νοικοκυριών και επιχειρήσεων;

«Μια ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και είναι σημαντικό ότι την απάντηση αυτή τη δίνουμε μαζί -τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις» ανέφερε, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην έναρξη της απάντησής του στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της «Ώρας του Πρωθυπουργού».

Επίσης χαιρέτησε την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην κηδεία και σημείωσε «μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις, θα στερήσουμε το πολιτικό οξυγόνο από τη νέα γενιά τρομοκρατών».

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Όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην πρωτολογία του

Ο απολογισμός που γράφεται κάθε μέρα στο πορτοφόλι των πολιτών έχει έναν τίτλο: Ακρίβεια παντού. Τα στοιχεία είναι αμείλικτα.

Σύμφωνα με τη Eurostat, επί επτά συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης», ανέφερε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, αναπτύσσοντας, από το βήμα της Βουλής, την ερώτηση που κατέθεσε προς τον Πρωθυπουργό.

Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι υπεραπέδωσε η ακρίβεια και η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να κάνει το άσπρο μαύρο. «Αφήστε τα «λυπάμαι» και τα «θυμώνω». Οι πολίτες χρειάζονται λύσεις, όχι τη συμπόνοια σας. Η άποψη σας ότι «κάποιοι κερδίζουν όταν κάποιοι άλλοι χάνουν», μας οδήγησε στο δυσθεώρητο κόστος ζωής. Γι’ αυτό η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και νέα πορεία», συμπλήρωσε.

Επισημαίνοντας τον απολογισμό που πριν από λίγες ημέρες η κυβέρνηση παρουσίασε, ο κ. Ανδρουλάκης είπε στον κ. Μητσοτάκη:

«Είχατε, το 2019 ως στόχο η Ελλάδα, έπειτα από επτά χρόνια διακυβέρνησης, να βρίσκεται μαζί με τη Βουλγαρία στις τελευταίες θέσεις της Ευρώπης ως προς την αγοραστική δύναμη;».

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Αντέκρουσε το επιχείρημα ότι αυξάνονται παράλληλα οι μισθοί όπου σημείωσε, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ, ότι από το 2019 έως το 2025 ο πραγματικός μέσος ετήσιος μισθός αυξήθηκε μόλις κατά 0,3%, ενώ το πρόβλημα είναι ο γενικός πληθωρισμός, ο πληθωρισμός στα τρόφιμα καθώς αποτελεί κοινωνική πληγή.

«Η κοροϊδία έχει και τα όριά της. Δεν μπορεί να επικαλείστε ως δικαιολογία το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που εσείς ο ίδιος εντείνατε, παίρνοντας τη σκυτάλη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Αμφισβήτησε πως η κυβέρνηση δίνει μάχη κατά της ακρίβειας, όπως φαίνεται από τα αποτελέσματα των μέτρων που έχει πάρει.

«Στη χθεσινή συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης με φορείς της αγοράς, για τα προϊόντα που θα μειωθούν οι τιμές τους από 31 Αυγούστου, ανακύπτει ένα εύλογο ερώτημα: Μέχρι να φτάσει ο Σεπτέμβριος… η ακρίβεια θα πάει διακοπές; Και από 31 Αυγούστου επί ποιών τιμών θα γίνει η μείωση του 5%; Επί αυτών των τιμών που στο μεταξύ θα έχουν ανέβει; Άρα δώρο άδωρο το 5%», σημείωσε ενώ υποστήριξε πως «η συνάντησή σας στο Μέγαρο Μαξίμου για μια «συμφωνία κυρίων» όπως ανακοινώσατε, είναι βουβή αποδοχή της ύπαρξης καρτέλ. Είναι βουβή αποδοχή ότι δεν μπορείτε να εφαρμόσετε θεσμικά τους κανόνες ανταγωνισμού».

Η πρωτολογία του Κυριάκου Μητσοτάκη

«Μια ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και είναι σημαντικό ότι την απάντηση αυτή τη δίνουμε μαζί -τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις» ανέφερε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην έναρξη της απάντησής του στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκο Ανδρουλάκη στο πλαίσιο της «Ώρας του Πρωθυπουργού».

Επίσης χαιρέτησε την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην κηδεία της Βάγιας Νέστορα, και σημείωσε «μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις στην ανάγκη να κλείσει αυτός ο κύκλος αίματος, θα μπορέσουμε να στερήσουμε το πολιτικό οξυγόνο από τη νέα γενιά τρομοκρατών, το οποίο δυστυχώς τους εξέθρεψε εδώ και πολλές δεκαετίες. Το σύνθημα “δεν σας φοβόμαστε” πρέπει να συνεχίζει να εκφράζει τους πολλούς, απέναντι στους ελάχιστους».

Ο πρωθυπουργός είπε ότι η συζήτηση για την ακρίβεια είναι καλοδεχούμενη καθώς απασχολεί του πολίτες και αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης.

«Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, το συζητώ και με όλους τους ομολόγους μου στο ευρωπαϊκό συμβούλιο, το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και προφανώς και στην Ελλάδα οι ανατιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα οφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Πλαγιοκοπούν, με άλλα λόγια, την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων.

Είναι, συνεπώς, αλήθεια ότι η καθημερινότητα πιέζει ένα μεγάλο μέρος των ελληνικών νοικοκυριών. Ότι για τους χαμηλόμισθους, για τους χαμηλοσταξιούχους, για τους ενοικιαστές, για τους γονείς αυτή η πίεση γίνεται εντονότερη. Και έχουν δίκιο αρκετοί να αντιδρούν, καθώς πράγματι πολλοί συμπολίτες μας ζορίζονται στο τέλος του μήνα» ανέφερε.

«Εμείς δεν κλείνουμε τα μάτια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι του ΠΑΣΟΚ, στο πρόβλημα. Τονίζουμε όμως ότι αυτή η δύσκολη εξίσωση δεν έχει βρει πουθενά μαγική λύση. Έτσι το κόστος ζωής γίνεται παντού πεδίο μάχης με ζητούμενο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα όμως γίνεται και ένα νέο μέτωπο αναμέτρησης με τον λαϊκισμό ο οποίος επιστρέφει για να υποσχεθεί απλοϊκές λύσεις σε σύνθετες προκλήσεις. Ευτυχώς όμως η Ελλάδα του 2026 είναι μια χώρα πολύ διαφορετική από εκείνη του 2019» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

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Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην μεγάλη μείωση της ανεργίας από το 18% στο 8% και στην δημιουργία περίπου 600.000 θέσεων εργασίας.

Επίσης τόνισε ότι ο σωρευτικός πληθωρισμός από το 2019 ως το 2025 στην Ελλάδα ήταν 19,8% και στην ευρωζώνη 26,5%.

«Αυτή είναι η πραγματικότητα των στοιχείων, τα οποία και εσείς επικαλεστήκατε, διότι είπατε ότι ο σωρευτικός πληθωρισμός, ο σωρευτικός συνολικός πληθωρισμός μέχρι τα μέσα του ’26 είναι περίπου στο 23%. ‘Αρα να πούμε και μια μεγάλη αλήθεια. Βεβαίως ο πληθωρισμός είναι πρόβλημα. Αλλά η Ελλάδα έχει σωρευτικό χαμηλότερο πληθωρισμό από ό,τι είχε συνολικά η Ευρώπη των 27 αυτά τα έξι χρόνια» τόνισε.

Αφού αναφέρθηκε στις αυξήσεις του κατώτατου μισθού και τις μειώσεις των φόρων ο πρωθυπουργός είπε: «Και όλα αυτά, κύριε Ανδρουλάκη, έγιναν έχοντας πετύχει τη μεγαλύτερη μείωση δημοσίου χρέους στην ιστορία όλων των χωρών του ΟΟΣΑ».

«Την ταχύτερη μείωση στο δημόσιο χρέος. Το παραλάβαμε στο 183,2% του ΑΕΠ και το 2025 είναι στο 146% του ΑΕΠ. Και με ταχύτατους ρυθμούς θα κινηθεί κάτω από το 130% του ΑΕΠ, έτσι ώστε η Ελλάδα να πάψει να είναι η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Αυτό είναι ή δεν είναι μια επιτυχία της ελληνικής πολιτικής; Είναι μια επιτυχία της χώρας» ανέφερε.

Επιπλέον ο πρωθυπουργός υπογράμμισε: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, κύριες και κύριοι συνάδελφοι, ότι η πρόσφατη αύξηση του πληθωρισμού οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην άνοδο των τιμών ενέργειας. Και συγκεκριμένα στην άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου, που συμπαρέσυρε και τις τιμές της βενζίνης αλλά και τις τιμές του ντίζελ. Η κυβέρνηση αυτή αντέδρασε όταν ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράν. Αποφασίσαμε να καλύψουμε μέρος της τιμής του ντίζελ στην αντλία με 20 λεπτά στην αρχή και 15 λεπτά στη συνέχεια, μαζί με το 15% της αξίας των λιπασμάτων.

Είναι μια ουσιαστική στήριξη και στον καταναλωτή αλλά και στον παραγωγό με το fuel pass, το οποίο δώσαμε. Περίπου 2.500.000 οδηγοί αντιμετώπισαν τις αυξήσεις στη βενζίνη, έχοντας όφελος για τον χρόνο που δόθηκε το fuel pass, περίπου 36 λεπτών» είπε.

«Μετά την κρίση στον κόλπο, καταστράφηκαν αρκετά διυλιστήρια στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό δημιούργησε νέες πιέσεις στις τιμές και της βενζίνης και του ντίζελ. Λόγω αφενός μειωμένης παραγωγής από την μία αλλά και εποχικής ζήτησης η κυβέρνηση σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διυλιστήρια απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα διυλιστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες και έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών/λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως τέλος Αυγούστου. Λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Η δευτερολογία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Αντέκρουσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη δευτερολογία του την κριτική που άσκησε ο πρωθυπουργός στα στοιχεία που παρουσίασε για τη σημαντική αύξηση της ακρίβειας. Απαντώντας στον κ. Μητσοτάκη, είπε ότι κυβέρνηση συνομιλεί μόνο με τους εκπροσώπους των μονοπωλίων της αγοράς και πως σκόπιμα ανακοινώνει συγκρίσεις με άλλες ευρωπαϊκές χώρες γενικά για να δείξει ότι ελέγχεται η ακρίβεια κι όχι με χώρες της Ευρωζώνης όπου η ακρίβεια είναι κατά 6% μεγαλύτερη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επέκρινε τον πρωθυπουργό πως η πράσινη μετάβαση δεν είναι ούτε πράσινη ούτε μετάβαση και πως ευνοεί τα ολιγοπώλια, ενώ επικαλέστηκε δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου πως το φυσικό αέριο επηρεάζει την ακρίβεια.

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Επίσης ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε στην αναφορά του πρωθυπουργού για την επιτυχή μείωση του δημοσίου χρέους λέγοντας ότι οφείλεται στον αυξημένο πληθωρισμό ενώ για τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στέγαση επέμεινε ότι είναι αναποτελεσματικά και έχουν εκτινάξει το κόστος.

Ο κ. Ανδρουλάκης επανέλαβε κωδικοποιημένα τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τον περιορισμό της ακρίβειας:

-Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά

-Ενίσχυση των ελέγχων από ΔΥΠΕΑ, την Επιτροπή Ανταγωνισμού με θεσμικούς κανόνες κι οχι αποσπασματικά,

-Τιμαριθμοποίηση των μισθών.

Η δευτερολογία του πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δευτερολογία του υπερασπίστηκε τη στρατηγική της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, απορρίπτοντας τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μείωση του ΦΠΑ και επαναφορά της 13ης σύνταξης ως δημοσιονομικά ατεκμηρίωτες, ενώ σημείωσε ότι η κυβέρνηση επιλέγει στοχευμένες παρεμβάσεις αντί για οριζόντια μέτρα που, όπως είπε, δημιουργούν μεγάλα δημοσιονομικά κενά.

Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, να παρουσιάζει συγκεκριμένη κοστολόγηση για κάθε πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αναφέροντας σε ποια προϊόντα θα εφαρμοζόταν η μείωση του ΦΠΑ, σε ποιο ποσοστό, για πόσο χρονικό διάστημα, ποιο θα ήταν το συνολικό κόστος και από ποιες πηγές θα χρηματοδοτούνταν. Τόνισε ότι η οριζόντια μείωση του ΦΠΑ δεν αποτελεί αποτελεσματική λύση, καθώς -όπως ανέφερε- δοκιμάστηκε σε άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, χωρίς μόνιμα αποτελέσματα, ενώ ωφελεί το σύνολο των καταναλωτών, ανεξαρτήτως εισοδήματος, ακόμη και τους τουρίστες, αντί να κατευθύνει τους διαθέσιμους πόρους σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.

Ο πρωθυπουργός αναφερόμενος στο θέμα της 13ης σύνταξης, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι δεν έχει υπολογίσει το δημοσιονομικό κόστος της πρότασής του. Παρουσιάζοντας στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι η συνολική συνταξιοδοτική δαπάνη για το 2026 εκτιμάται στα 35,4 δισ. ευρώ, και ότι η επαναφορά της 13ης σύνταξης θα κόστιζε περίπου 2,5 δισ. ευρώ ετησίως. «Η υπεύθυνη αντιπολίτευση οφείλει να εξηγεί όχι μόνο τι θέλει να δώσει, αλλά και από πού θα βρεθούν οι αναγκαίοι πόροι», ήταν το μήνυμα που έστειλε προς την αξιωματική αντιπολίτευση.

Ο πρωθυπουργός απέρριψε επίσης την κριτική ότι η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην ακρίβεια, υποστηρίζοντας ότι ο πληθωρισμός αποτελεί ένα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο συνδέεται κυρίως με την ενεργειακή κρίση και τις αναταράξεις που προκάλεσαν η πανδημία και τα προβλήματα στις εφοδιαστικές αλυσίδες. Μάλιστα, σημείωσε ότι ακόμη και τα στοιχεία που επικαλείται η αντιπολίτευση κατατάσσουν την Ελλάδα κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, εκτιμώντας ότι η αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων θα οδηγήσει σταδιακά και σε υποχώρηση του πληθωρισμού.

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί ανεπαρκών ελέγχων στην αγορά, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς (ΔΙΜΕΑ), την οποία χαρακτήρισε ήδη υφιστάμενο μηχανισμό εποπτείας, έχει ενισχύσει σημαντικά τους ελέγχους. Όπως ανέφερε, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 18.914 έλεγχοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 25 εκατ. ευρώ, γεγονός που -κατά την κυβέρνηση- αποδεικνύει ότι υπάρχει συνεχής εποπτεία της αγοράς και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη συνεργασία της κυβέρνησης με τη βιομηχανία, τα σούπερ μάρκετ και τα διυλιστήρια, απορρίπτοντας τις κατηγορίες περί συνεννόησης με «καρτέλ». Όπως είπε, πρόκειται για μια θεσμική διαβούλευση με στόχο τη συγκράτηση των τιμών και τη συμπίεση των περιθωρίων κέρδους προς όφελος των καταναλωτών, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η αγορά θα εμφανίσει μεγαλύτερη σταθερότητα τους επόμενους μήνες και αποκλιμάκωση τιμών από τον Σεπτέμβριο.

Ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε ακόμη το συνολικό οικονομικό αποτύπωμα της κυβέρνησης, επισημαίνοντας ότι ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης έχει ήδη ξεπεράσει τα 1.500 ευρώ, ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται στα 920 ευρώ με προοπτική να υπερβεί τα 950 ευρώ, ενώ υπενθύμισε ότι οι εργαζόμενοι έως 25 ετών απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου εισοδήματος. Αντιπαραβάλλοντας τα μέτρα αυτά με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ ότι επαναφέρει, όπως είπε, «λογικές λαϊκισμού» χωρίς συγκεκριμένη τεκμηρίωση και χωρίς αξιόπιστο σχέδιο χρηματοδότησης των εξαγγελιών του.