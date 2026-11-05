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Με ευρεία πλειοψηφία ολοκληρώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η ψήφιση των 19 άρθρων του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που τέθηκαν σε ονομαστική ψηφοφορία, με τις θετικές ψήφους να κυμαίνονται από 158 έως και 227.

Η διαδικασία, την οποία είχαν ζητήσει η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, ξεκίνησε περίπου στις 15:00 σήμερα, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή 288 βουλευτών. Παράλληλα, κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε και η κατατεθείσα τροπολογία με γενικό αριθμό 565 και ειδικό αριθμό 134, συγκεντρώνοντας 212 ψήφους υπέρ, 49 κατά και 27 «παρών».

Την υψηλότερη κοινοβουλευτική στήριξη συγκέντρωσε το άρθρο 15 με συνολικά 227 θετικές ψήφους, ενώ τη χαμηλότερη αποδοχή κατέγραψαν τα άρθρα 21, 22 και 24, λαμβάνοντας από 158 ψήφους υπέρ το καθένα.

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ονομαστικής ψηφοφορίας

Η ηλεκτρονική καταγραφή των ψήφων στα 19 υπό κρίση άρθρα διαμορφώθηκε ως εξής:

Άρθρο 3: 204 υπέρ, 49 κατά, 35 «παρών»

Άρθρο 4: 212 υπέρ, 70 κατά, 6 «παρών»

Άρθρο 5: 211 υπέρ, 55 κατά, 22 «παρών»

Άρθρο 11: 204 υπέρ, 64 κατά, 20 «παρών»

Άρθρο 13: 203 υπέρ, 34 κατά, 51 «παρών»

Άρθρο 14: 201 υπέρ, 61 κατά, 26 «παρών»

Άρθρο 15: 227 υπέρ, 47 κατά, 14 «παρών»

Άρθρο 17: 201 υπέρ, 68 κατά, 19 «παρών»

Άρθρο 19: 159 υπέρ, 111 κατά, 18 «παρών»

Άρθρο 21: 158 υπέρ, 111 κατά, 19 «παρών»

Άρθρο 22: 158 υπέρ, 130 κατά (χωρίς ψήφους «παρών»)

Άρθρο 24: 158 υπέρ, 119 κατά, 11 «παρών»

Άρθρο 27: 159 υπέρ, 112 κατά, 17 «παρών»

Άρθρο 30: 160 υπέρ, 119 κατά, 9 «παρών»

Άρθρο 32: 169 υπέρ, 70 κατά, 49 «παρών»

Άρθρο 33: 161 υπέρ, 113 κατά, 14 «παρών»

Άρθρα 35 και 36: 197 υπέρ, 37 κατά, 54 «παρών» έκαστο

Άρθρο 38: 226 υπέρ, 35 κατά, 26 «παρών» (με τη συμμετοχή 287 βουλευτών)

Η έγκριση στο σύνολο και το περιεχόμενο του νομοσχεδίου

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η Ολομέλεια προχώρησε στην επικύρωση των υπολοίπων διατάξεων, εγκρίνοντας το σχέδιο νόμου κατά πλειοψηφία επί της αρχής, επί των άρθρων και στο σύνολό του.

Το ψηφισθέν νομοθέτημα εστιάζει σε κομβικές παρεμβάσεις για την οικονομία, όπως:

Την ενίσχυση της εποπτείας των υπό διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις και την προστασία των συνεπών οφειλετών.

Τη φορολογική μεταχείριση και την εποπτεία των κρυπτοστοιχείων.

Τη λογιστική μεταρρύθμιση της Γενικής Κυβέρνησης.

Την ενίσχυση των συλλογικών επενδύσεων και της κεφαλαιαγοράς.

Τη διαχείριση κινδύνων και την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Την ενσωμάτωση ευρωπαϊκών οδηγιών, καθώς και συνταξιοδοτικές και λοιπές διατάξεις.

Η συνεδρίαση έκλεισε με την καθιερωμένη εξουσιοδότηση προς το Προεδρείο για την επικύρωση των πρακτικών. Το κοινοβουλευτικό έργο συνεχίζεται την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2026, στις 09:00, με τη διεξαγωγή κοινοβουλευτικού ελέγχου και τη συζήτηση επίκαιρων ερωτήσεων.