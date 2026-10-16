Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης για τον «Κώδικα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών και άλλες διατάξεις» από την Ολομέλεια.

«Υπέρ» του νομοσχεδίου επί της Αρχής και στο σύνολό του ψήφισε η ΝΔ. Το καταψήφισαν ΚΚΕ, Ελληνική Λύση, ΣΥΡΙΖΑ και Νίκη ενώ το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ τοποθετήθηκε με το «παρών».

Κατά πλειοψηφία ψηφίστηκαν επίσης και οι δύο υπουργικές τροπολογίες. Ειδικότερα, η τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επιδότηση της αμόλυβδης ψηφίστηκε από ΝΔ, ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ και Ελληνική Λύση. Την καταψήφισαν ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ ενώ με το «παρών» τοποθετήθηκε η Νίκη.

Η τροπολογία του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου για τη δημιουργία προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο ψηφίστηκε μόνο από τη ΝΔ ενώ όλα τα άλλα κόμματα της Αντιπολίτευσης την καταψήφισαν.

Η Πλεύση Ελευθερίας θα αποστείλει αργότερα την αναλυτική της ψήφο επί του νομοσχεδίου και των τροπολογιών.

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας ολοκληρώνοντας τη συζήτηση στην Ολομέλεια χαρακτήρισε «τομή» το νομοσχέδιο για τον Κώδικα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών καθώς «για πρώτη φορά στην έννομη τάξη συγκεντρώνουμε, κωδικοποιούμε και εκσυγχρονίζουμε σε ένα ενιαίο συνεκτικό κείμενο όλες τις επώνυμες μορφές εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών, της διαμεσολάβησης, την διαιτησία και την δικαστική μεσολάβηση, που μέχρι σήμερα ήταν διάσπαρτο αποσπασματικό και συχνά δυσνόητο για τον πολίτη και τον επιχειρηματία» Η Ελλάδα είπε ο κ. Μπούγας «πρωτοπορεί στον Ευρωπαϊκό δικαιικό χώρο αποκτώντας ένα λειτουργικό νομοθέτημα». Επεσήμανε ότι η προσφυγή στα δικαστικά ακροατήρια δεν είναι ο μόνος δρόμος που υπάρχει αλλά υπάρχει και ένας άλλος δρόμος που είναι ταχύς, ευέλικτος και λιγότερο δαπανηρός για τον πολίτη» Οι στόχοι πρόσθεσε ο κ. Μπούγας, οι οποίοι επιτυγχάνονται με αυτό το νομοσχέδιο είναι η ταχύτητα και η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων. Η θεσμική ενδυνάμωση των θεσμών καθιερώνοντας ένα σύγχρονο πλαίσιο της διαιτησίας σύμφωνα με διεθνή πρότυπα. Ενισχύεται ο ρόλος των διαμεσολαβητών. Του ψηφιακού εκσυγχρονισμού. Η επίλυση των διαφορών γίνεται με χαμηλό κόστος εμπιστευτική και κυρίως ευέλικτη. Αυτά, υπογράμμισε ο κ. Μπούγας «δεν ευνοούν τον οικονομικά ισχυρότερο αλλά τον ασθενέστερο διάδικο». Ο υφυπουργός σημείωσε ότι η κατάρτιση του Κώδικα ξεκίνησε από τον Φεβρουάριο, ελήφθησαν υπόψη όλες οι παρατηρήσεις, έγιναν 14 σημαντικές αλλαγές και όπως υποσχεθήκαμε, μέχρι σήμερα κάναμε αλλαγές και βελτιώσεις σύμφωνα με όσα ζητήθηκαν από φορείς και τα κόμματα που δεν αντιστρατεύονται τη φιλοσοφία του νομοσχεδίου. Γι αυτή την πίστη στην διαβούλευση είπε ο υφυπουργός «η αντιπολίτευση θα έπρεπε όχι μόνο να μην μας κατηγορεί όπως κάνει σήμερα, αλλά αντίθετα να αναγνωρίσει ότι εμείς δεν παραμένουμε δογματικοί σε θέσεις».