Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τίτλο «Προσωπικός Βοηθός, Πρώιμη Παρέμβαση και λοιπές ενεργητικές πολιτικές για άτομα με αναπηρία, ρυθμίσεις στεγαστικής πολιτικής και άλλες διατάξεις».

Μετά την ψήφισή του, το νομοσχέδιο παίρνει τον δρόμο για το Εθνικό Τυπογραφείο, προκειμένου να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και να τεθεί σε ισχύ.

Μεταξύ των ψηφισθεισών διατάξεων, περιλαμβάνονται τόσο οι ρυθμίσεις που προβλέπουν την κατάργηση των περικοπών των συντάξεων χηρείας, όσο και οι ρυθμίσεις για την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών.