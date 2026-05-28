Μεγάλη ένταση επικράτησε σήμερα στη Βουλή για τη διάταξη που δίνει τη δυνατότητα σε αποσπασμένους της ΕΥΠ να μείνουν μόνιμα στην Υπηρεσία.

Όπως έχει ήδη γράψει το zougla.gr, στο σχέδιο νόμου για την εφαρμογή του εκτελεστικού κανονισμού 2022/1463 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σ.σ. αφορά διασυνοριακή ανταλλαγή δικαιολογητικών), υπάρχει διάταξη που ρυθμίζει θέματα προσωπικού για την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Εκεί αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι «το πολιτικό προσωπικό του δημοσίου τομέα……, το οποίο αποσπάται στην Ε.Υ.Π., δύναται, κατόπιν αίτησής του που υποβάλλεται έναν (1) τουλάχιστο μήνα πριν από τη λήξη της απόσπασης, να μετατάσσεται στην Ε.Υ.Π., κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης».

Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι με αυτή τη διάταξη «ο Μητσοτάκης θέλει να βάλει στο τσεπάκι του τον κρατικό μηχανισμό», ενώ η Πλεύση Ελευθερίας κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας, την οποία υποστήριξαν οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι των κομμάτων της αντιπολίτευσης.

Ωστόσο, αυτή απορρίφθηκε σήμερα στη Βουλή από την κυβερνητική πλειοψηφία, με τον αρμόδιο Υπουργό, Άκη Σκέρτσο, να δηλώνει μεταξύ άλλων: «Δημοκρατία χωρίς εσωτερική και εξωτερική εθνική ασφάλεια της πατρίδας υπάρχει; Όχι, δεν υπάρχει, είναι η απάντηση. Χωρίς την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών υπάρχει χώρα; Όχι. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι δεν υπάρχει δημοκρατία, χώρα ασφάλεια εσωτερικά και εξωτερικά, χωρίς την ΕΥΠ. Αλλά για να υπάρχει ασφάλεια χρειάζεται η ΕΥΠ να έχει και στελεχιακό δυναμικό για να μπορεί να ανταποκριθεί στην εθνική αποστολή της και να λειτουργεί ως ασφάλεια της χώρας”.

Ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Μάντζος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «παραβιάζει συστηματικά το Σύνταγμα», ενώ χαρακτήρισε τη διάταξη «μη συναφή με το νομοσχέδιο, και ύποπτη, που εγείρει νομικά και συνταγματικά ζητήματα». «Δημιουργείτε ένα ειδικό καθεστώς κομματικοποίησης χωρίς αξιοκρατία μια μηχανή ειδικών εξυπηρετήσεων στην ΕΥΠ, η οποία αποδεδειγμένα έχει κακοποιηθεί. Παραβιάζετε κάθε έννοια εθνικής ασφάλειας. Καμία διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών δεν προβλέπετε. Και όλα γίνονται για να συγκαλυφθούν οι ευθύνες σας στο δυσώδες σκάνδαλο των υποκλοπών», τόνισε ο κ. Μάντζος, ζητώντας την απόσυρσή της.

«Ακούσαμε τον Υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο, η σύζυγος του οποίου υπήρξε στόχος του ενιαίου κέντρου ΕΥΠ-Predator, να υπερασπίζεται τη ρύθμιση και την ΕΥΠ, λέγοντας «δεν υπάρχει ασφάλεια χωρίς ΕΥΠ». Πώς εννοεί την «ασφάλεια» και πώς εννοεί την ΕΥΠ, όμως, ο κος Σκέρτσος;» διερωτάται σε δήλωσή της η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Όλγα Γεροβασίλη, η ο οποία προσθέτει ότι «οι διαφωνούντες υπάλληλοι (σ.σ. της ΕΥΠ), αφού τοποθετήθηκαν σε διευθύνσεις-ψυγεία, κατόπιν εκδιώχθηκαν κιόλας, όπως προέκυψε στη δίκη των υποκλοπών».