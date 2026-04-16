Ξεκινά σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση που προκάλεσε το ΠΑΣΟΚ, με επίκεντρο τη λειτουργία του κράτους δικαίου και τη συνολική εικόνα των θεσμών.

ΟΠΕΚΕΠΕ και Λαζαρίδης

Η αντιπαράθεση αναμένεται να κινηθεί σε υψηλούς τόνους, με βασικά πεδία σύγκρουσης την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, το ζήτημα των υποκλοπών και την περίπτωση Λαζαρίδη.

Οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τον προσφάτως τοποθετημένο υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, σε συνδυασμό με τις δημόσιες τοποθετήσεις του για τον διορισμό του στο παρελθόν ως επιστημονικού συνεργάτη στο υπουργείο Παιδείας χωρίς να διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα (πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), αξιοποιούνται από την αξιωματική αντιπολίτευση ως επιβεβαίωση της κριτικής της. Με αιχμή, κυρίως, την αντίληψη, ότι η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τον δημόσιο τομέα ως «κομματικό λάφυρο» και όχι ως θεσμική δομή.

Για το συγκεκριμένο θέμα, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να ανεβάσει τους τόνους, κάνοντας λόγο για «παρανομία» και καλώντας τον πρωθυπουργό να δώσει σαφείς απαντήσεις για τους χειρισμούς του υπουργού του.

Παράλληλα, από την πλευρά της αντιπολίτευσης επισημαίνεται ότι ο Μακάριος Λαζαρίδης είχε κεντρικό ρόλο και στη διαχείριση της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, ως βασικός εισηγητής της κυβερνητικής πλειοψηφίας στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, στοιχείο που όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση εντείνει τα ερωτήματα για την τοποθέτησή του στο «αμαρτωλό» υπουργείο.

Οι υποκλοπές στο επίκεντρο

Όπως αναμένεται, το σκάνδαλο των υποκλοπών θα βρεθεί στον πυρήνα της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος έχει υπάρξει και προσωπικά θύμα των παρακολουθήσεων. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εκτιμάται ότι θα υιοθετήσει ιδιαίτερα επιθετική γραμμή απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη, φτάνοντας στο σημείο να τον χαρακτηρίσει δημόσια «εκβιαζόμενο πρωθυπουργό».

Πριν από αυτό, αναμένεται να αναπτύξει εκτενώς τα νεότερα δεδομένα της υπόθεσης, με έμφαση στις δικαστικές εξελίξεις και την καταδίκη τεσσάρων επιχειρηματιών που συνδέονται με το παράνομο λογισμικό Predator.

Στο ίδιο πλαίσιο, θα θέσει ευθέως το ερώτημα προς τον πρωθυπουργό αν προτίθεται να απαντήσει στους υπαινιγμούς που «διατυπώνει ένας καταδικασμένος», φωτογραφίζοντας τον ιδιοκτήτη της ισραηλινής εταιρείας Intelexa που εισήγαγε το Predator, Ταλ Ντίλιαν.

Παράλληλα, αναμένεται να αναφερθεί στους ισχυρισμούς ότι η χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού αφορούσε κρατικούς μηχανισμούς και όχι ιδιώτες, συνδέοντας την υπόθεση με ιστορικά προηγούμενα όπως αυτό του Ρίτσαρντ Νίξον, επιχειρώντας να αναδείξει τις πολιτικές προεκτάσεις και το βάρος των αποκαλύψεων.

Στο κλείσιμο της ομιλίας του, ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται να θέσει ευθέως ζήτημα εκλογών, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση, όπως θα πει, επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη προβληματική κατάσταση και δεν διαθέτει πλέον πολιτικό ορίζοντα. Στο πλαίσιο αυτό, θα καλέσει τον πρωθυπουργό να προσφύγει στη λαϊκή ετυμηγορία, θέτοντας ως μόνη διέξοδο την παραίτηση και την προκήρυξη εκλογών.

Πως θα αντιδράσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός αναμένεται να απαντήσει προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη αναλάβει την πολιτική ευθύνη με αλλαγές σε πρόσωπα και δομές, καθώς και με την αναδιοργάνωση της ΕΥΠ.

Θα τονίσει ακόμη ότι η υπόθεση βρίσκεται στη Δικαιοσύνη και θα επικαλεστεί τα ευρήματα της έρευνας του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με τα οποία δεν προκύπτει εμπλοκή κρατικού αξιωματούχου πέραν της δράσης ιδιωτών.

Παράλληλα, θα καλέσει την αντιπολίτευση να επιδεικνύει προσοχή στις αναφορές της στην ΕΥΠ, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της σε κρίσιμες εθνικές συγκυρίες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναμένεται να επιχειρήσει μια «θεσμική αντεπίθεση», στέλνοντας παράλληλα μήνυμα για την ένταση και την τοξικότητα που χαρακτηρίζουν το πολιτικό σκηνικό, σύμφωνα πάντα με την κυβερνητική αφήγηση.

Συνεργάτες του περιγράφουν την ομιλία του ως μια προσπάθεια «φυγής προς τα εμπρός», με συγκεκριμένες παρεμβάσεις που θα επιχειρούν να δώσουν απαντήσεις στη συζήτηση περί θεσμικής κρίσης και να διευρύνουν το πεδίο πέρα από τις επιμέρους υποθέσεις.

Η Συνταγματική αναθεώρηση στο «κάδρο»

Κεντρικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής θα είναι η προαναγγελία της έναρξης της διαδικασίας Συνταγματικής Αναθεώρησης εντός του Μαΐου.

Η κυβερνητική πρόταση βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο επεξεργασίας, καθώς έχουν αξιολογηθεί δεκάδες εισηγήσεις βουλευτών και υπουργών.

Εισηγητής της πλειοψηφίας αναμένεται να είναι ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, σε συνεργασία με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον γενικό γραμματέα του πρωθυπουργού Στέλιο Κουτνατζή.

Στο επίκεντρο των αλλαγών θα βρεθεί, μεταξύ άλλων, το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, με κατεύθυνση τη χαλάρωση των υφιστάμενων «φίλτρων» για τη διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν πολιτικά πρόσωπα. Παράλληλα, εξετάζονται παρεμβάσεις και σε άλλα κρίσιμα άρθρα, καθώς και πιθανές τροποποιήσεις στο εκλογικό σύστημα.

Στο τραπέζι έχουν πέσει επίσης προτάσεις για το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτικής και υπουργικής ιδιότητας, για τη μείωση του αριθμού των βουλευτών από 300 σε 250, αλλά και για αλλαγές στη δομή των εκλογικών περιφερειών με βάση δημογραφικά κριτήρια.

Συζητείται ακόμη η θέσπιση ορίων θητειών για βουλευτές και αυτοδιοικητικούς. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι παρεμβάσεις που θα παρουσιαστούν θα αφορούν περίπου 20 συνταγματικά άρθρα.

Κυβερνητικοί παράγοντες υποστηρίζουν ότι η επιλογή διεύρυνσης της συζήτησης αποτελεί ουσιαστική πολιτική πρωτοβουλία, καθώς όπως σημειώνουν, οι παθογένειες του κράτους έχουν βαθιές ρίζες και συνδέονται με δομές που δεν έχουν προσαρμοστεί στις σύγχρονες ανάγκες.

Η απάντηση, σύμφωνα με την ίδια προσέγγιση, περνά τόσο από τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και τον περιορισμό της ανθρώπινης διαμεσολάβησης, όσο και από βαθιές θεσμικές αλλαγές μέσω της αναθεώρησης του Συντάγματος.

Κοιτώντας παράλληλα στο εσωτερικό της κυβερνητικής Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Η σημερινή συνεδρίαση έχει ιδιαίτερη σημασία και για το εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, καθώς ο πρωθυπουργός θα έχει την ευκαιρία να αποτιμήσει το κλίμα μεταξύ των βουλευτών.

Το τελευταίο διάστημα καταγράφεται αρκετή δυσφορία, ιδίως μετά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και λόγω της ανάγκης υπεράσπισης επιλογών που προκάλεσαν αντιδράσεις, όπως στην περίπτωση Λαζαρίδη.

Η επικείμενη έναρξη της διαδικασίας αναθεώρησης προϋποθέτει και συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπου αναμένεται εκτενής και πιθανώς απαιτητική συζήτηση, καθώς οι ισορροπίες δεν θεωρούνται δεδομένες.