Στιγμές έντασης εκτυλίχθηκαν στους χώρους του Κοινοβουλίου, όταν η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζήτησε την άμεση παρέμβαση των Αρχών για τη σύλληψη και την εξακρίβωση των στοιχείων της Βασιλικής Πολύζου.

Η πρόεδρος του κόμματος υποστήριξε πως η κα Πολύζου δεν φέρει τη δημοσιογραφική ιδιότητα, ενώ παράλληλα επικαλέστηκε μηνυτήρια αναφορά που έχει καταθέσει σε βάρος της για εμπλοκή σε εγκληματική οργάνωση.

Αποτέλεσμα του επεισοδίου ήταν η μεταφορά της κ. Πολύζου στο Αστυνομικό Τμήμα Συντάγματος. Η μεταγωγή της πραγματοποιήθηκε προκειμένου να ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης, καθώς η ίδια δεν διατηρούσε μαζί της Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Όπως μεταδίδει το ΑΠΕ, η κ. Κωνσταντοπούλου αντέδρασε όταν συνάντησε την κ. Πολύζου στο καφενείο των αστυνομικών της Βουλής ζητώντας την σύλληψή της και βιντεοσκοπώντας το περιστατικό.

Ο φρούραρχος της Βουλής, συνόδευσε την κ. Πολύζου στο περιπολικό, το οποίο περίμενε στην κεντρική είσοδο της Βουλής, μετά από τηλεφώνημα που είχε κάνει στο «100» η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Μιλώντας αργότερα στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, η κ. Κωνσταντόπουλου χαρακτήρισε «ασύστολα ψευδή» τα δημοσιεύματα που αναφέρονται στο περιστατικό και κατήγγειλε την παρουσία της κ. Πολύζου στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι «τίθεται σοβαρό ζήτημα ασφάλειας», και ότι «έχει δύο ονόματα, ενώ δεν είναι δημοσιογράφος».

«Δεν είναι δημοσιογράφος η κυρία Πολύζου, η οποία έχει διπλό όνομα. Είναι γεννημένη στη Τιφλίδα και το όνομα της είναι Βέρα Τζιτζίδη. Δεν υπήρξε ποτέ εργαζόμενη στην Πλεύση Ελευθερίας. Είναι ένα πρόσωπο που έχει καταμηνυθεί από εμένα για εγκληματική οργάνωση. Βρισκόταν στο κυλικείο της φρουράς των αστυνομικών, ως μη όφειλε. Κάλεσα τον φρούραρχο, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, και τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ.. Είναι πολύ σοβαρό το περιστατικό. Έχω υποβάλει καταγγελία για θύλακα της αστυνομίας που δρα μέσα στη Βουλή. Υπήρξε επέμβαση του “100” μετά από κλήση μου», ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου.

Από την πλευρά της η κ. Πολύζου δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «θα κάνω μήνυση για παράνομη παρεμπόδιση, που αγγίζει τα όρια της παράνομης κράτησης, αλλά και για κακουργηματική βιντεοσκόπηση. Θα ζητήσω την άμεση σύλληψή της επειδή είναι ύποπτη για τέλεση αδικημάτων».

Σημειώνεται ότι η κ. Πολύζου έχει προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας, διεκδικώντας δεδουλευμένα, υποστηρίζοντας ότι ενώ εργαζόταν για την Πλεύση Ελευθερίας δεν έχει πληρωθεί για ένα χρονικό διάστημα.