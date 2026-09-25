Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής, η μαραθώνια συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για τον Αλιευτικό Κώδικά, με τη ψήφισή του να μεταφέρεται για σήμερα το μεσημέρι, προκειμένου να καταφέρουν και οι υπόλοιπο βουλευτές -από τους 56 συνολικά που είχαν εγγραφεί- να τοποθετηθούν.

Στο επίκεντρο της έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, βρίσκεται το άρθρο 74 του νομοσχεδίου που προβλέπει την εκκαθάριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, για την περίοδο 2018-2022.

Η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων απέρριψε τις κατηγορίες που εξαπέλυσε σύσσωμη η Αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για «φωτογραφική διάταξη» και «προσπάθεια αμνήστευσης και αθώωσης των γαλάζιων στελεχών που εμπλέκονται στο τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το οποίο είναι σε εξέλιξη η έρευνα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας».

«Η διάταξη αφορά δηλώσεις στις οποίες υπήρχε πραγματική, επιλέξιμη αγροτική δραστηριότητα, και οι παραγωγοί πληρούσαν τις προϋποθέσεις που ίσχυαν τότε. Δεν αλλάζουμε ούτε έναν όρο επιλεξιμότητας. Δεν νομιμοποιούμε μη δηλωμένες εκτάσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτης Σχοινάς και πρόσθεσε.

«Κανένας δικαστικός έλεγχος δεν σταματά ούτε επηρεάζεται. Λύση δίνουμε στην ομηρία 50.000 νόμιμων παραγωγών που βρίσκονται με τον κίνδυνο να επιστρέψουν τις επιδοτήσεις που νόμιμα πήραν», ανέφερε ο υπουργός.