Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, σε πρώτη ανάγνωση, από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, «Ρύθμιση του τομέα της αλιείας, τροποποίηση του Αλιευτικού κώδικα, ρυθμίσεις για τις Σχολές Επαγγελμάτων Κρέατος, το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και λοιπές διατάξεις».

Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν μόνο οι βουλευτές της ΝΔ, ενώ από την αντιπολίτευση – εκτός από το ΚΚΕ που δήλωσε ότι καταψηφίζει – το ΠΑΣΟΚ μαζί με ΕΛ.ΛΥ, ΝΙΚΗ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν για την ψήφισή του στην Ολομέλεια.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Καββαθάς, υπεραμύνθηκε των νέων ρυθμίσεων υποστηρίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι «μετά από 56 χρόνια γίνεται η πρώτη ουσιαστική νομοθετική παρέμβαση, με βαθιές μεταρρυθμιστικές τομές για τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού κώδικα και την επίλυση χρόνιων προβλημάτων.

Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι «θα εξεταστούν προσεκτικά βελτιωτικές προτάσεις που έχουν κατατεθεί».

Από την πλευρά τους, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν λόγο για ένα «αποσπασματικό αναποτελεσματικό νομοσχέδιο που δεν δίνει λύσεις στα χρόνια συσσωρεμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αλιείς» και τόνισαν την ανάγκη «ενός ενιαίου ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου».

Νωρίτερα, οι αρμόδιοι εξωκοινοβουλευτικοί φορείς που είχαν κληθεί στην επιτροπή, κατέθεσαν τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους αλλά και τις διαφωνίες τους σε επιμέρους διατάξεις.

Στο επίκεντρο των αντιρρήσεων αρκετών εκπροσώπων της μικρομεσαίας αλιείας, βρέθηκε το επίμαχο άρθρο που προβλέπει την κατάργηση της βιτζότρατας, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι καταργεί βίαια ένα βασικό εργαλείο επιβίωσης εκατοντάδων μικρών και μεσαίων επαγγελματιών ψαράδων χωρίς ουσιαστική τεκμηρίωση και αιτιολογία και χωρίς μέριμνα.

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Η Αναστασία Ρούσση, τεχνική σύμβουλος του Συνδέσμου Αλιείων Συνεταιρισμών Ελληνικών Θαλασσών, εστίασε μεταξύ άλλων στα «σοβαρά προβλήματα των αλιευτικών συνεταιρισμών» τα οποία, όπως υποστήριξε, δεν αντιμετωπίζονται ουσιαστικά, ζητώντας να συμπεριληφθούν στις ρυθμίσεις για το πλανόδιο εμπόριο.

Ο Δημήτρης Τσιάνης, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιχθυολόγων Δημοσίου, έκανε λόγο για «ένα νομοσχέδιο που κινείται στη σωστή κατεύθυνση» σημειώνοντας ωστόσο την «ανάγκη βελτιωτικών αλλαγών για την ερασιτεχνική αλιεία» ενώ πρότεινε την συμμετοχή ενός εκπροσώπου του κλάδου στο Εθνικό Συμβούλιο Αλιευτικής Πολιτικής.

«Για νομοσχέδιο που επιχειρεί να εκσυγχρονίσει τον αλιευτικό κώδικα και να δώσει λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν στον τομέα της αλιείας», μίλησε η ‘Αλκηστις – Χρυσάνθη Παρπούρα, προϊσταμένη της γενικής διεύθυνσης Αλιείας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, προτείνοντας πιο τολμηρές και δίκαιες λύσεις.

Ο Σάββας Κεσίδης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Καταστηματαρχών Κρεοπωλών, ανέφερε ότι «είναι ιδιαίτερης σημασίας το πλαίσιο λειτουργίας των Σχολών Κρέατος καθώς επιτελούν κρίσιμο ρόλο, όμως οι κανόνες πρέπει να είναι κοινοί για όλους και να μην γίνονται εξαιρέσεις για τις ιδιωτικές σχολές, αλλά να ισχύει ότι και στις δημόσιες σχολές σε ό,τι αφορά την αναγκαστική αυτοπρόσωπη παρουσία των φοιτητών».

Η Αντωνία Βασιλείου, πρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Αλιευτικού Τουρισμού Επαγγελματιών Αλιέων, εστίασε τις παρατηρήσεις της «στο μεγάλο πρόβλημα», όπως το χαρακτήρισε, της ερασιτεχνικής αλιείας, τονίζοντας ότι «δεν ζητάμε την κατάργησή της αλλά σαφή διάκριση της με την επαγγελματική αλιεία» και επεσήμανε την ανάγκη ελέγχου και οριοθέτησης της λειτουργίας τους, με την δημιουργία μητρώου αλιείας.

Ο Ιωάννης Αθηναίος, γενικός γραμματέας της Ένωσης Πλοιοκτητών Παράκτιας Αλιείας και Αλιευτικού Τουρισμού Ελλάδος, ανέφερε ότι «είναι αναγκαία η νομοθετική παρέμβαση για τον εκσυγχρονισμό του αλιευτικού κώδικα ωστόσο μας απογοήτευσε γιατί δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά την βιωσιμότητα της ελληνικής αλιείας».

«Δυστυχώς αφορά μόνο την επέκταση της επαγγελματικής αλιείας, ενώ είναι οριακό το σημείο για την ερασιτεχνική αλιεία που άναρχα επεκτείνεται. Πρέπει ο έλεγχος να αφορά και τους δύο κλάδους εξίσου, και να μην είναι μονομερής», ανέφερε.

Την διαφωνία του στην κατάργηση της βιτζόστρατας εξέφρασε ο Γιώργος Φατούρος, πρόεδρος του ΔΣ της Εθνικής Ένωσης Πλοιοκτητών Επαγγελματιών Αλιείων «Η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ».

Όπως είπε «η βιτζότρατα, είναι ένα βασικό εργαλείο επιβίωσης των ψαράδων ειδικά σε παράκτιες περιοχές», ενώ χαρακτήρισε την απόφαση κατάργηση τους παράνομη αντισυνταγματική και αντίθετη με το ενωσιακό δίκαιο.

Σύμφωνος με τις ρυθμίσεις για τις σχολές εκπαίδευσης, δήλωσε ο Νικόλαος Παυλονάσιος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη περισσότερων ελέγχων για την σωστή λειτουργία τους.

Έντονα επικριτικός για το νομοσχέδιο εμφανίστηκε ο Νικόλαος Κακκαβάς, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Γεωτεχνικών Δημοσίων Υπαλλήλων, ενώ υποστήριξε ότι κανένα ολοκληρωμένο σχέδιο δεν παρουσιάζεται για κτηνοτρόφους, γεωπόνους και ιδιαίτερα για τους ιχθυοκαλλιεργητές.

Ο Ιωάννης Μπουντούκος, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας, μίλησε για «αποσπασματικές διατάξεις», ενώ εξέφρασε την διαφωνία του «με την βίαιη κατάργηση των γρ-γρι» και για «τα ψίχουλα των επιδοτήσεων που δίνονται στους αλιείς».

«Στην απουσία του αναγκαίου χωροταξικού σχεδίου και σε αυτό το νομοσχέδιο για τον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργιας», εστίασε την κριτική του ο Απόστολος Τουραλιάς, πρόεδρος του ΔΣ της Ελληνικής Οργάνωσης Παραγωγών Υδατοκαλλιέργειας, τονίζοντας την ανάγκη μιας εθνικής στρατηγικής για να λυθούν τα συσσωρευμένα προβλήματα.

Πηγή: ΑΜΠΕ