Το τέταρτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο πραγματοποιείται με κεντρικό σύνθημα το «Μαζί κερδίζουμε την Ελλάδα που αξίζουμε», ξεκινά το απόγευμα της Παρασκευής (27/3), στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Tae Kwon Do στο Φάληρο με την κεντρική ομιλία του προέδρου του κόμματος, Νίκου Ανδρουλάκη.

Από νωρίς το απόγευμα, εκατοντάδες στελέχη και μέλη του κόμματος καταφθάνουν στο κλειστό Ολυμπιακό γήπεδο Tae Kwon Do στο Φάληρο, λαμβάνοντας τις θέσεις τους εν όψει της κρίσιμης τριήμερης πολιτικής διαδικασίας. Το 4o τακτικό συνέδριο του ΠΑΣΟΚ ολοκληρώνεται την Κυριακή (29/3) και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία για την εκλογή των μελών της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής και των Περιφερειακών Συμβουλίων.

Δείτε φωτογραφίες από την πρώτη ημέρα εργασιών του 4ου τακτικού Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ στον χώρο στο κλειστό γυμναστήριο του taekwondo στο Παλαιό Φάληρο

Οι εκλεγμένοι σύνεδροι προσέρχονται στην είσοδο για να παραλάβουν τις διαπιστεύσεις τους, έπειτα από τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας πριν από την είσοδο στον χώρο. Παράλληλα με τις ομιλίες των συνέδρων, το Σάββατο θα λειτουργήσουν θεματικά τραπέζια που αφορούν τη Συνταγματική Αναθεώρηση, την Άμυνα και την Εξωτερική Πολιτική, την ομογένεια, τα εργασιακά, την κοινωνική πολιτική και τη «συμπαράταξη δυνάμεων ενόψει εκλογών».

Σε κάθε θέση έχει τοποθετηθεί σημαία του ΠΑΣΟΚ, καθώς και ερωτηματολόγιο σχετικά με τις πολιτικές προτεραιότητες που καλείται να θέσει το κόμμα, με βάση τα σημαντικότερα ζητήματα όπως τα αντιλαμβάνονται οι συμμετέχοντες.Το σκηνικό πλαισιώνουν μεγάλοι ηλεκτρονικοί πίνακες που προβάλλουν τα συνθήματα του ΠΑΣΟΚ, καθώς και πλακάτ για το 4ο τακτικό συνέδριο.

