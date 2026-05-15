Στην καρδιά της Μεσσηνίας, στο πολυτελές περιβάλλον του Costa Navarino, ξεκινά σήμερα η κλειστή διεθνής συνάντηση που, αν και δεν φέρει τον τυπικό χαρακτήρα επίσημης συνόδου, λειτουργεί στην πράξη ως ένα άτυπο αλλά ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου φόρουμ πολιτικής και οικονομικής ισχύος.

Το Europe–Gulf Forum συγκεντρώνει μερικές από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες του δυτικού κόσμου και της Μέσης Ανατολής, σε μια συγκυρία που η γεωπολιτική και η οικονομία επανακαθορίζουν ισορροπίες.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρίσκεται ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συμμετέχει σε έναν κύκλο επαφών με ηγέτες και θεσμικούς παράγοντες που διαμορφώνουν αποφάσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Η παρουσία τόσο ισχυρών προσώπων στην Ελλάδα, σύμφωνα με κυβερνητικές εκτιμήσεις, δεν αποτελεί απλώς μια διπλωματική συγκυρία, αλλά ένδειξη της σταδιακής αναβάθμισης της χώρας σε σημείο αναφοράς για κρίσιμες συζητήσεις στρατηγικής, ενέργειας και επενδύσεων.

Το forum διοργανώνεται από τον όμιλο Antenna Group του Θοδωρή Κυριακού σε συνεργασία με το αμερικανικό think tank Atlantic Council, και φέρνει στο ίδιο τραπέζι πρόσωπα με καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της οικονομικής, νομισματικής και γεωπολιτικής αρχιτεκτονικής.

Η επιλογή της Ελλάδας ως τόπου διεξαγωγής ενός τόσο κλειστού κύκλου επαφών δεν θεωρείται τυχαία, αλλά εντάσσεται σε μια ευρύτερη εικόνα ενίσχυσης της διεθνούς της θέσης.

Η λίστα των συμμετεχόντων αποτυπώνει το εύρος και το βάθος της διοργάνωσης. Παρούσα θα είναι η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, με την παρουσία της να αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς Αθήνα και Ρώμη βρίσκονται το τελευταίο διάστημα σε στενό συντονισμό σε κρίσιμα ζητήματα όπως η μεταναστευτική πολιτική, η ενέργεια και οι ευρωπαϊκές ισορροπίες. Δίπλα της, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε μια περίοδο που οι δύο χώρες επιδιώκουν ακόμη πιο συμπαγή στρατηγικό συντονισμό στην Ανατολική Μεσόγειο.

Αντίστοιχου γεωπολιτικού βάρους είναι και η παρουσία του προέδρου της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, ο οποίος εκπροσωπεί μια χώρα με ενεργό ρόλο στη συζήτηση για την ευρωπαϊκή άμυνα και τη διατλαντική συνεργασία.

Από τη Μέση Ανατολή, ξεχωρίζει η συμμετοχή του πρωθυπουργού του Κατάρ Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, καθώς και του Εμίρη του Κουβέιτ Μισάλ Αλ Αχμάντ Αλ Τζαμπέρ Αλ Σαμπάχ, επιβεβαιώνοντας το έντονο επενδυτικό και ενεργειακό ενδιαφέρον των χωρών του Κόλπου για την ευρύτερη περιοχή.

Στο ίδιο πλαίσιο, η παρουσία δύο από τις πιο καθοριστικές φυσιογνωμίες της παγκόσμιας οικονομικής πολιτικής προσδίδει στο forum σαφή θεσμικό βάρος: της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ και της γενικής διευθύντριας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα.

Η συμμετοχή τους συνδέεται άμεσα με το περιβάλλον νομισματικής αβεβαιότητας και τις πιέσεις που δέχονται οι ευρωπαϊκές οικονομίες.

Σημαντική είναι και η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας Τόνι Μπλερ, ο οποίος εξακολουθεί να διατηρεί ενεργό ρόλο στη διεθνή πολιτική σκηνή μέσω δικτύων συμβουλευτικής στρατηγικής και επενδυτικών συνεργασιών. Η συμμετοχή του ενισχύει περαιτέρω το ειδικό βάρος της συνάντησης.

Από την ελληνική πλευρά, πέρα από τον πρωθυπουργό, ξεχωρίζει η παρουσία του Κυριάκου Πιερρακάκη, καθώς και του Επιτρόπου Μεταφορών της ΕΕ Απόστολου Τζιτζικώστα, με αντικείμενο που συνδέεται άμεσα με τις ευρωπαϊκές υποδομές, τα δίκτυα και τη στρατηγική συνδεσιμότητα της Ένωσης.

Σε αυτό το πολυεπίπεδο σκηνικό, κυβερνητικά στελέχη επισημαίνουν ότι η δυνατότητα της Ελλάδας να φιλοξενεί τέτοιου τύπου συναντήσεις υψηλού επιπέδου αντανακλά τη διπλωματική της θέση στο σημερινό διεθνές περιβάλλον. Όπως τονίζεται, το βασικό «χαρτί» παραμένει η προσωπική παρουσία και η πολιτική δικτύωση του ίδιου του πρωθυπουργού, ο οποίος διατηρεί ανοιχτούς διαύλους με κέντρα αποφάσεων στην Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Μέση Ανατολή.

Σε μια περίοδο όπου η διεθνής σταθερότητα δοκιμάζεται και η οικονομική αξιοπιστία αποτελεί κρίσιμο ζητούμενο, το Europe–Gulf Forum στο Costa Navarino λειτουργεί όχι απλώς ως μια συνάντηση κορυφής, αλλά ως μια άτυπη χαρτογράφηση των νέων ισορροπιών ισχύος που διαμορφώνονται ανάμεσα σε Ευρώπη, Κόλπο και ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο.