Με την κατάθεση του πρώτου παθόντα ξεκίνησε ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου η δίκη της πρώην ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άννας – Μισέλ Ασημακοπούλου και τριών ακόμη κατηγορουμένων για την υπόθεση της διαρροής προσωπικών δεδομένων Ελλήνων του εξωτερικού λίγο πριν τις Ευρωεκλογές του 2024.

Οι κατηγορίες για τους τέσσερις κατηγορούμενους αφορούν παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου και παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Στο εδώλιο, μαζί με την πρώην ευρωβουλευτή, κάθονται ο πρώην γενικός γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών, Μιχάλης Σταυριανουδάκης, ο τότε γραμματέας Αποδήμων της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Θεοδωρόπουλος, καθώς και ο Μένιος Κορομηλάς, τότε οργανωτικός γραμματέας Αυτοδιοίκησης και Διαχείρισης Κρίσεων του κόμματος.

Με την έναρξη της διαδικασίας, οι κατηγορούμενοι δήλωσαν ότι αρνούνται την κατηγορία, με την κα Ασημακοπούλου να επικαλείται μέσω της υπεράσπισής της, συγγνωστή νομική πλάνη.

«Δεν γνώριζε ότι ήταν απόρρητο. Δεν είχε καν υπόνοια πως ήταν παράνομο. Καμία αθέμιτη ενέργεια εκ μέρους της», είπε η υπεράσπισή της.

Οι άλλοι δύο εκ των κατηγορούμενων, δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν το περιεχόμενο του Αρχείου, το οποίο δεν χρησιμοποίησαν όπως είπαν, ενώ ο κ. Θεοδωρόπουλος ισχυρίστηκε ότι το έλαβε νομίμως.

Σύμφωνα με την υπεράσπισή του, λόγω της θέσης του, τότε, είχε λάβει το Αρχείο για την άσκηση των αρμοδιοτήτων του, από τον Μένιο Κορομηλά ο οποίος του το προώθησε. Ο ίδιος το προώθησε στην κα Μισέλ Ασημακοπούλου, ως εκπρόσωπο Τύπου της ευρωομάδας. Όπως ανέφερε η υπεράσπισή του, προώθησε το υλικό στην κα Ασημακοπούλου, όχι για τον σκοπό που το χρησιμοποίησε η κατηγορουμένη, αλλά για θέματα προώθησης επιστολικής ψήφου.

Στη δίκη παρίστανται προς Υποστήριξη της Κατηγορίας, 92 παθόντες, κάτοικοι κατά τον επίδικο χρόνο, εξωτερικού. Στο βήμα του μάρτυρα ανέβηκε ο πρώτος εκ των παθόντων, Μηχανικός, κάτοικος Λονδίνου όταν έγινε η διαρροή.

«Είχα δώσει μέσα στο 2023 τα στοιχεία μου στην πλατφόρμα του Υπουργείου Εσωτερικών για τους εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού ενόψει Βουλευτικών Εκλογών», κατέθεσε.

Όπως είπε: «Τον Μάρτιο του 2024 πριν τις Ευρωεκλογές, λάβαμε το προωθητικό ηλεκτρονικό μήνυμα της Κας Ασημακοπούλου. Εξεπλάγην που έλαβα τέτοιο mail. Το συζητήσαμε με άλλους Έλληνες του εξωτερικού και συνειδητοποιήσαμε πως όσοι είχαμε δώσει στοιχεία για εκλογικούς καταλόγους εξωτερικού, είχαμε λάβει μέιλ από την κα Ασημακοπούλου».

Ο μάρτυρας περιέγραψε τις συνεννοήσεις που είχαν όσοι έλαβαν το επίμαχο μήνυμα, και τις ενέργειες που έκαναν, με πρώτη την καταγγελία που έγινε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σε ερώτηση της Υποστήριξης της Κατηγορίας για τα στοιχεία που είχαν δώσει στο Υπουργείο Εσωτερικών, ο μάρτυρας απάντησε: «Σχεδόν τα πάντα. Διεύθυνση, τηλέφωνα, μέιλ, φορολογικές δηλώσεις τελευταίων ετών μέσω Taxis. Ήταν σοκαριστικό. Δεν μπορείς να πιστέψεις ότι το κράτος μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο».

Κληθείς να σχολιάσει την αντίδραση της Κας Ασημακοπούλου, όπως προβάλλονταν από τα Μέσα Ενημέρωσης, ο μάρτυρας είπε πως: «Από τις δηλώσεις της κατηγορουμένης βλέπαμε μία άρνηση. Το συζητάγαμε μεταξύ μας. Αισθανόμασταν ότι ουσιαστικά μας έβγαζε τρελούς».

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 8 Μαΐου.