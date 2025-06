Ξεκίνησε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα η έκτακτη Συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ με κύριο αντικείμενο τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, η οποία «φλέγεται» τα τελευταία 24ωρα. Η Συνεδρίαση του έκτακτου Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση, ενώ ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 19:30.

Η Αθήνα βρίσκεται σε επαγρύπνηση και συστήνει ψυχραιμία προκειμένου να μην υπάρξει περαιτέρω κλιμάκωση και προς αποφυγή του κινδύνου ευρύτερης ανάφλεξης. Προτεραιότητα της Αθήνας είναι η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών στο Ισραήλ, στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή.

Το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ενεργοποιήσει ήδη τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων για την ασφάλεια των Ελλήνων στην περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν έχει ζητήσει κάποιος Έλληνας πολίτης βοήθεια για να φύγει από το Ισραήλ.

Λίγο πριν τις 7 το απόγευμα, έφτασε στο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για την έκτακτη Συνεδρίαση, την ώρα που η Ελλάδα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες, χαρακτηρίζονται «ανησυχητικές», όπως φαίνεται από την ανάρτηση του ΥΠΕΞ.

«Η Ελλάδα αναγνωρίζει ότι οποιαδήποτε περαιτέρω κλιμάκωση θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική απειλή για την περιφερειακή και παγκόσμια σταθερότητα», αναφέρει η ανάρτηση του ΥΠΕΞ.

Greece closely monitors the alarming developments in the broader Middle East and recognizes that any further escalation could pose a significant threat to regional and global stability. pic.twitter.com/JS8JsiEU9b

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 13, 2025