Την ΟΛΘ Α.Ε. επισκέφθηκε την Πέμπτη, 11 Ιουνίου, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Στέφανος Γκίκας, στο πλαίσιο των επαφών κυβερνητικού κλιμακίου με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς της Κεντρικής Μακεδονίας. Τον κ. Υφυπουργό υποδέχθηκαν στις εγκαταστάσεις του Λιμένα Θεσσαλονίκης ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Δρ. Ιωάννης Τσάρας, και ανώτατα στελέχη της Εταιρείας.

Η Διοίκηση της ΟΛΘ Α.Ε. παρουσίασε αναλυτικά στον κ. Γκίκα το μακροπρόθεσμο επενδυτικό πρόγραμμα της Εταιρείας, που υπηρετεί τον μετασχηματισμό του Λιμένα Θεσσαλονίκης σε σύγχρονο, ανταγωνιστικό και βιώσιμο κόμβο συνδυασμένων μεταφορών και τουρισμού για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο έργο επέκτασης του Προβλήτα 6, το οποίο αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα του αναπτυξιακού σχεδιασμού της ΟΛΘ Α.Ε. και έργο καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδας και της εθνικής οικονομίας. Το έργο ενισχύει ουσιαστικά τη δυναμικότητα του Λιμένα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε η Θεσσαλονίκη να διαδραματίσει ακόμη πιο ισχυρό ρόλο στη σύνδεση των αγορών των Βαλκανίων και της Κεντρικής Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Γκίκας επισκέφθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης ενώ είχε την ευκαιρία να ξεναγηθεί στο εμβληματικό κτίριο της ΠΑΕΓΑ και να συνομιλήσει με εργαζόμενους της Deloitte, αλλά και στον εργοταξιακό χώρο του Προβλήτα 6, υπογραμμίζοντας την εξέλιξη των κατασκευαστικών εργασιών.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε, επίσης, η ανάγκη ολοκλήρωσης των κρίσιμων έργων διασύνδεσης του Προβλήτα 6 με τα εθνικά δίκτυα. Επιπλέον, επισημάνθηκαν οι τρέχουσες συνθήκες λειτουργίας που επηρεάζουν την αποδοτικότητα του μεγαλύτερου συμβατικού λιμένα της χώρας και ενός λιμένα με ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό.

Κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκαν, επίσης, οι επενδύσεις της ΟΛΘ Α.Ε. στον τομέα της κρουαζιέρας, οι οποίες καθιστούν τον Λιμένα Θεσσαλονίκης επιχειρησιακά άρτιο για την εξυπηρέτηση όλων των κρουαζιερόπλοιων, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους επιβάτες, στα πληρώματα και στις εταιρείες κρουαζιέρας και συμβάλλοντας στην ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της ευρύτερης περιοχής.

Ο κ. Γκίκας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αναπτυξιακή πορεία της ΟΛΘ Α.Ε. και υπογράμμισε τη σημασία του Λιμένα Θεσσαλονίκης ως στρατηγικής πύλης εμπορίου και μεταφορών για τη χώρα, με καθοριστική συμβολή στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, της εξωστρέφειας και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Με τη σειρά του, ο κ. Τσάρας ευχαρίστησε τον κ. Γκίκα για την επίσκεψη και την εποικοδομητική συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, επισημαίνοντας ότι είναι καθοριστικός παράγοντας για την υλοποίηση των αναγκαίων υποδομών και τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου λιμενικού περιβάλλοντος υψηλών προδιαγραφών. Υπογράμμισε, τέλος, τη δέσμευση της ΟΛΘ Α.Ε. για τη συνεχή αναβάθμιση των υποδομών, του εξοπλισμού και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Λιμένα Θεσσαλονίκης, με γνώμονα τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για τους χρήστες και συνεργάτες του λιμανιού και τη Βόρεια Ελλάδα.