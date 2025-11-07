Σήμερα στην Αθήνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα υπέγραψαν κοινή Διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας, η οποία, σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, αναδεικνύει τη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα όπου η οικονομική ασφάλεια αποτελεί θεμέλιο της εθνικής ασφάλειας και το αντίστροφο.

Οι δύο χώρες δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε πολλαπλά επίπεδα, με στόχο την ενδυνάμωση της ασφάλειας των εφοδιαστικών αλυσίδων, τη μείωση των καταναγκαστικών εξαρτήσεων και την προώθηση αξιόπιστων τεχνολογικών οικοσυστημάτων.

Τη Διακήρυξη υπέγραψαν εκ μέρους των ΗΠΑ ο υφυπουργός Οικονομικών Υποθέσεων Τζέικομπ Χέλμπεργκ και η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ενώ εκ μέρους της Ελλάδας ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης.

Η πρωτοβουλία αυτή, όπως επισημαίνει η αμερικανική πρεσβεία, εντάσσεται στο όραμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για μια νέα εποχή οικονομικής διπλωματίας, η οποία προάγει την ειρήνη και την ασφάλεια μέσω ιδιωτικών επενδύσεων, επιχειρηματικότητας και οικονομικής συνεργασίας.

Ο υφυπουργός Χέλμπεργκ τόνισε ότι οι σύμμαχοι των ΗΠΑ επιδιώκουν την ενίσχυση των εφοδιαστικών τους αλυσίδων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Αμερική, ως η χώρα όπου γεννήθηκε αυτή η τεχνολογική επανάσταση, είναι στρατηγικός εταίρος για την προώθηση κοινών έργων που θα καθορίσουν την οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης για τις επόμενες δεκαετίες.

Η πρέσβης Γκιλφόιλ σημείωσε ότι η επιλογή της Ελλάδας για την έναρξη αυτής της πρωτοβουλίας δεν ήταν τυχαία. Η χώρα θεωρείται σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη αξιόπιστων τεχνολογιών και καινοτόμων οικονομιών. Οι δύο χώρες δεσμεύονται να διατηρήσουν τις εφοδιαστικές τους αλυσίδες – και, κατ’ επέκταση, τις οικονομίες τους – ασφαλείς και ανθεκτικές.

Κύριοι στόχοι της Διακήρυξης:

Ενίσχυση αξιόπιστων εφοδιαστικών αλυσίδων για την υποστήριξη της κοινής οικονομικής ανάπτυξης.

Προώθηση υπεύθυνων συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Υποστήριξη ιδιωτικών επενδύσεων για τη δημιουργία σημαντικών έργων και θέσεων εργασίας υψηλής ποιότητας.

Προστασία κρίσιμων τεχνολογιών και υποδομών από ανεπιθύμητη πρόσβαση ή έλεγχο.

Διασφάλιση ισότιμων όρων ανταγωνισμού απέναντι σε κρατικά επιδοτούμενες πρακτικές και ντάμπινγκ.

Ανάπτυξη αξιόπιστων δικτύων επικοινωνίας, όπως ΤΠΕ, οπτικών ινών και data centers.

Δημιουργία σταθερού και ανοικτού επενδυτικού περιβάλλοντος για την ενίσχυση του διεθνούς εμπορίου.

Τέλος, οι ΗΠΑ και η Ελλάδα θα εξετάσουν περαιτέρω συνεργασίες σε σημαντικά έργα που καλύπτουν όλο το τεχνολογικό φάσμα, από συνδεσιμότητα και υποδομές δεδομένων, μέχρι ημιαγωγούς, βιομηχανική παραγωγή υψηλής τεχνολογίας, εφοδιαστική αλυσίδα, εξόρυξη ορυκτών και ενεργειακές υποδομές.