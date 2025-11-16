Επιμέλεια: Ηρακλής Μεσσαριτάκης / Πέτρος Πετρόπουλος

Υπεγράφη την Κυριακή (16/11) η δήλωση προθέσεων μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Naftogaz, για την προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία, από τον Δεκέμβριο του 2025 μέχρι τον Μάρτιο του 2026.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, η συμφωνία αποτελεί κρίσιμη συνεισφορά στην περιφερειακή και ευρωπαϊκή ενεργειακή ασφάλεια και ανθεκτικότητα, ενώ στηρίζει την Ουκρανία εν μέσω ενός δύσκολου χειμώνα.

Οι ίδιες πηγές, επισημαίνουν ότι οι κρίσιμες ενεργειακές υποδομές της Ελλάδας διασφαλίζουν σταθερές ροές φυσικού αερίου κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου.

Η υπογραφή της συμφωνίας έγινε παρουσία του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της Πρέσβειρας των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα έφτασε στην Αθήνα ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και πραγματοποίησε σημαντικές συναντήσεις με την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας.

Οι κοινές δηλώσεις Μητσοτάκη – Ζελένσκι

Μητσοτάκης: «Να είστε σίγουρος αγαπητέ Βολοντίμιρ ότι η Αθήνα είναι πιστός σύμμαχος της Ουκρανίας»

Στην εισαγωγή της κοινής συνέντευξης τύπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε προς τον Ουκρανό πρόεδρο:

«Στεκόμαστε δίπλα στον ουκρανικό λαό. Η Ελλάδα συμπαρατάχθηκε με τον αμυνόμενο, απέναντι σε μια αιματηρή επιχείρηση που παραβιάζει κάθε έννοια κυριαρχίας και νομιμότητας», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, ξεκινώντας τις κοινές δηλώσεις μας.

Υπενθυμίζοντας την κατοχή στην Κύπρο, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι για την Ελλάδα ο σεβασμός των συνόρων είναι μη διαπραγματεύσεων.

«Στην Ελλάδα θα βρείτε έναν σταθερό σύμμαχο. Ταχθήκαμε υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας της Ουκρανίας, στην οποία είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε», είπε.

Οι σχέσεις αποκτούν πλέον μια νέα διάσταση, της ενεργειακής ασφάλειας, μέσω του υπό διαμόρφωση κάθετου διαδρόμου και του συνδετηρίου άξονα Αλεξανδρούπολης – Οδησσού. Η Ουκρανία αποκτά άμεση πρόσβαση σε διαφοροποιημένες και αξιόπιστες πηγές ενέργειας. «Είναι μια καθοριστική συμβολή στην ενεργειακή σταθερότητα, την ασφάλεια».

Το σχέδιο, ανέφερε, γίνεται εφικτό λόγω των υποδομών, της στρατηγικής θέσης, αλλά και των συμφωνιών που υπέγραψε η Ελλάδα μόλις την περασμένη εβδομάδα, δηλώνοντας ότι η χώρα μας αναγνωρίζεται ως σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή.

«Μιλάμε για την άμεση ενεργοποίηση του κάθετου διαδρόμου, που συνδέει την Ελλάδα με την Ουκρανία», ανέφερε, κάνοντας αναφορά και στη συμφωνία της ΤΕΡΝΑ. Η Ελλάδα καθίσταται πάροχος ενεργειακής ασφάλειας για την πατρίδα σας.

«Αυτά είναι βήματα στην απεξάρτηση της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Η Ελλάδα έχει ως αιχμή την Αλεξανδρούπολη.», κατέληξε ο Έλληνας πρωθυπουργός και συνέχισε:

«Η Ελλάδα θα παράσχει συνδρομή στη μεταπολεμική ανοικοδόμηση , ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Θα είμαστε παρόντες τόσο στον κατασκευαστικό τομέα, μέσω ΣΔΙΤ, όσο και στα σημεία Παιδείας, προστασίας καλλιτεχνικών μνημείων».

Σε αυτό το σημείο υπενθύμισε τη σχέση της Ελλάδας με την Οδησσό, την οποία ο πρωθυπουργός έχει επισκεφθεί αυτά τα χρόνια, μετά την έναρξη του πολέμου. «Οι σχέσεις μας έχουν πολύ ισχυρές ρίζες, ενισχύονται και εξελίσσονται», σημείωσε.

«Οι γυναίκες και οι άνδρες της Ουκρανίας πολεμούν με απαράμιλλη γενναιότητα», λέγοντας ότι εμπνέουν.

Ζελένσκι: Ευχαριστίες στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ

Στην αντιφώνησή του, ο πρόεδρος Ζελένσκι τόνισε την εκτίμησή του για τη στήριξη της Ελλάδας, επισημαίνοντας ότι οι ρωσικές επιθέσεις πλήττουν κάθε βράδυ κρίσιμες υποδομές, με τους περισσότερους θερμοηλεκτρικούς σταθμούς και τις πηγές φυσικού αερίου να γίνονται στόχοι βαλλιστικών πυραύλων.

«Η συνεργασία μας αποτελεί κομβικό στοιχείο του ενεργειακού πακέτου. Αγαπητέ φίλε, θέλω να σε ευχαριστήσω προσωπικά, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου», ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Η θέση κλειδί είναι η συνέχιση της πίεσης προς τη Ρωσία, που ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο και κάνει τα πάντα για να παρατείνεται. Η Ρωσία αξίζει τις περαιτέρω κυρώσεις και είμαστε ευγνώμονες στην Ελλάδα που στηρίζει τις κυρώσεις, όπως και τις δράσεις για να επιστρέψουν στην Ουκρανία τα απαχθέντα παιδιά.»

Ο Ουκρανός πρόεδρος ζήτησε να συνεχίσει η άσκηση πίεσης προς τη ρωσική πλευρά. «Η Ρωσία αξίζει τις περαιτέρω κυρώσεις και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από την Ελλάδα, που στηρίζει τις πρωτοβουλίες μας για να επιστρέψουν τα απαχθέντα παιδιά στην Ουκρανία, για τους αιχμαλώτους πολέμου από το 2014, που είχε ξεκινήσει η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και από τότε προσπαθούμε να γυρίσουμε τα παιδιά και τους ενήλικες στο σπίτι», είπε.

Επίσης, ευχαρίστησε για τη στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πορεία. «Περιμένουμε από την Ελλάδα τη συμμετοχή της στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Παρουσιάσαμε τις δυνατότητές μας στις σύγχρονες παραγωγές των αμυντικών όπλων. Η Ουκρανία αμύνεται, αλλά ανέπτυξε πολλά όπλα όπου μπορούμε να συνεργαστούμε», τόνισε.

Ο Ζελένσκι υπογράμμισε τη σημασία της εφαρμογής του σχεδίου ήδη από το πρώτο τρίμηνο του έτους και πρόσθεσε ότι υπάρχουν περαιτέρω συμφωνίες για πρόσθετες προμήθειες φυσικού αερίου. Παράλληλα, ευχαρίστησε τις αμερικανικές εταιρείες και τον πρόεδρο των ΗΠΑ για τη συμβολή τους.

Υπογραφή της ενεργειακής συμφωνίας

Υπεγράφη η δήλωση προθέσεων μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Naftogaz για την προμήθεια αμερικανικού LNG στην Ουκρανία, που θα πραγματοποιηθεί από τον Δεκέμβριο του 2025 έως τον Μάρτιο του 2026.

Η συμφωνία αυτή θεωρείται κομβική για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και ανθεκτικότητας σε περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο, προσφέροντας ταυτόχρονα στήριξη στην Ουκρανία ενόψει ενός δύσκολου χειμώνα.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι κρίσιμες ελληνικές υποδομές εγγυώνται σταθερές ροές φυσικού αερίου μέσω του Κάθετου Διαδρόμου.

Η τελετή υπογραφής πραγματοποιήθηκε παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, του προέδρου της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και της Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Μητσοτάκης: «Ενεργοποιούμε τον κάθετο διάδρομο, στόχος να διασφαλίσουμε ότι το αέριο θα φτάσει στη χώρα σας»

«Η Ουκρανία μπορεί να στηρίζεται στη διαρκή στήριξη της Ελλάδας. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τη χώρα σας και τον λαό σας με κάθε τρόπο. Ενεργοποιούμε τον κάθετο διάδρομο και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι το αέριο θα φτάσει στη χώρα σας τον δύσκολο αυτό χειμώνα», είπε κατά την έναρξη της συνάντησης με τον κ. Ζελένσκι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο κ. Ζελένσκι ευχαρίστησε την ελληνική πλευρά, υπενθυμίζοντας την κρίσιμη συγκυρία, καθώς η Ουκρανία αναμένεται να έχει έναν δύσκολο χειμώνα. «Είναι πολύ σημαντική αυτή η στήριξή σας, αυτόν τον δύσκολο χειμώνα που έρχεται, με καθημερινές επιθέσεις κατά αμάχων», είπε.

Οι δύο ηγέτες έχουν προγραμματίσει αργότερα κοινές δηλώσεις.

Στο Μαξίμου και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Παρούσα στο Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ, για να είναι παρούσα στην υπογραφή της ενεργειακής συμφωνίας, ο δρόμος της οποίας άνοιξε ορθάνοιχτα μετά και τις συμφωνίες της Αθήνας με την Ουάσινγκτον, κατά την πρόσφατη διατλαντική σύνοδο P-TEC.

Η παρουσία της Κίμπερλι Γκιλφόιλ καταδεικνύει το ενδιαφέρον της αμερικανικής πλευράς.

Η πρώτη στάση του προέδρου Ζελένσκι ήταν το Προεδρικό Μέγαρο, όπου συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Τασούλας τόνισε ότι «η επίσκεψή σας στην Αθήνα επιβεβαιώνει τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών» και πρόσθεσε πως «από την πρώτη στιγμή της απρόκλητης και παράνομης ρωσικής εισβολής, η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό σας, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να στηρίξετε την εθνική κυριαρχία και την ειρήνη».

Τι επώθηκε στη συνάντηση Ζελένσκι – Τασούλα

«Η επίσκεψή σας στην Αθήνα καταδεικνύει τους ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα στις χώρας μας» δήλωσε ο κ. Τασούλας στον Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι «η χώρα μας από την πρώτη στιγμή της απρόκλητης και παράνομης Ρωσικής εισβολής τάχθηκε με το μέρος σας, όπως και υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, για να προστατέψετε την εθνική σας κυριαρχία και την ειρήνη». Στη συνέχεια δήλωσε ότι «η βοήθειά μας αυτά τα περίπου τέσσερα χρόνια της δοκιμασίας σας εξελίχθηκε σε όλα τα δυνατά επίπεδα, στο πολιτικό, το διπλωματικό, στο οικονομικό, στο στρατιωτικό και στο ανθρωπιστικό».

«Η στάση μας αυτή υπαγορεύτηκε από την προσήλωσή μας στον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και την υπεράσπισή μας στο διεθνές δίκαιο που στην περίπτωση της ρωσικής εισβολής παραβιάστηκαν βάναυσα», πρόσθεσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Παράλληλα, τόνισε ότι η ελληνική στάση έναντι της Ουκρανίας υπαγορεύτηκε από το τραύμα της Κύπρου, λέγοντας ότι είναι ταυτόσημες διεθνείς περιπτώσεις.

«Όταν τίθενται στο διεθνές επίπεδο θέματα αξιών παραμερίζονται όλες οι άλλες σχέσεις, γιατί η Ελλάδα διατηρούσε ιστορικά σχέσεις με τη Ρωσία, αλλά μπροστά την απρόκλητη εισβολή η θέση μας δεν μπορούσε να είναι άλλη πέρα από αυτή που εδώ και τέσσερα χρόνια επιδεικνύουμε», συμπλήρωσε ο κ. Τασούλας.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ουκρανίας απευθυνόμενος στον κ. Τασούλα «χαίρομαι για την συνάντησή μας. Εκ μέρους της Ουκρανίας ευγνωμονώ όλον τον ελληνικό λαό για την ακλόνητη στάση και αλληλεγγύη του στους δύσκολους καιρούς καθώς βρίσκεται εδώ και σχεδόν τέσσερα χρόνια στο πλευρό της Ουκρανίας».

Η Αθήνα αποτελεί τον πρώτο σταθμό της ευρωπαϊκής περιοδείας του Ζελένσκι. Ο Ουκρανός πρόεδρος αφίχθη το μεσημέρι στην ελληνική πρωτεύουσα για συνομιλίες σε υψηλό επίπεδο, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας. Η επίσκεψή του λαμβάνει χώρα σε μια κρίσιμη συγκυρία, με την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας να επικεντρώνεται κυρίως στους τομείς της ενέργειας και της άμυνας.

Ο ίδιος ο Ζελένσκι, σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε ότι «συνάπτουμε συμφωνία με την Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας, με στόχο τη μεγιστοποίηση των επιλογών για τον εφοδιασμό της Ουκρανίας με φυσικό αέριο, τόσο για τον τρέχοντα χειμώνα όσο και στρατηγικά για το μέλλον». Προσέθεσε ότι «οι συμφωνίες με διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, από τη Νορβηγία έως την Ελλάδα, θα εξασφαλίσουν τον εφοδιασμό της χώρας μας με φυσικό αέριο. Ευχαριστώ όλους τους εταίρους για τη στήριξή τους».

Η Ελλάδα μπορεί να τροφοδοτήσει την Ουκρανία μέσω του κάθετου διαδρόμου, ειδικά μετά τη συμφωνία με τις ΗΠΑ για προμήθεια αμερικανικού LNG. Η συνεργασία Αθήνας–Κιέβου δίνει παράλληλα στη χώρα μας έναν γεωπολιτικό ρόλο στην προμήθεια ενέργειας προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Η επίσκεψη Ζελένσκι συμπίπτει με την ενίσχυση των ενεργειακών συμμαχιών της Ουκρανίας στην Ευρώπη, ενώ η Ελλάδα αναδεικνύεται σε βασικό κόμβο μεταφοράς LNG στη νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο Ουκρανός πρόεδρος υπήρξε πάντοτε ένθερμος υποστηρικτής της ευρωπαϊκής απεξάρτησης από τη ρωσική ενέργεια, και η παρουσία του στην Αθήνα αναμένεται να αναδείξει τον κρίσιμο ρόλο της Ελλάδας σε αυτήν τη νέα ενεργειακή πραγματικότητα, με την υποστήριξη και της Ουάσινγκτον.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει αρχικά συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, στις 13:00 στο Προεδρικό Μέγαρο, ενώ στη συνέχεια ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί τον Ζελένσκι στο Μέγαρο Μαξίμου στις 13:45. Πρόκειται για τη δεύτερη επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου στην Ελλάδα, μετά από την πρώτη του τον Αύγουστο του 2023.

Μετά την Αθήνα, ο Ζελένσκι αναμένεται να μεταβεί τη Δευτέρα στο Παρίσι και την Τρίτη στη Μαδρίτη.