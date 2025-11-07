Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μίλησε το πρωί της Πέμπτης (6/11) στο OPEN και έκανε κάποιες δηλώσεις σχετικά με την οπλοκατοχή, οι οποίες προκάλεσαν ακόμα και την αντίδραση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε σήμερα (7/11).

Ο Άδωνις Γεωργιάδης μίλησε για αυτό το θέμα με αφορμή το μακελειό που έγινε στα Βορίζια Ηρακλείου και τόνισε: «Εμένα μ’ αρέσει το αμερικάνικο μοντέλο στην οπλοκατοχή. Αυτή είναι πάντα η άποψή μου, δεν την έχω αλλάξει. Νόμιμη (οπλοκατοχή), μόνο νόμιμη».

Οι δηλώσεις του φυσικά δεν έμειναν ασχολίαστες και από την αντιπολίτευση. ΠΑΣΟΚ και Νέα Αριστερά έσπευσαν να σχολιάσουν τα λόγια του Υπουργού Υγείας.

Πιο συγκεκριμένα είπε, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε:

«Μου αρέσει η ιδέα της αυτοπροστασίας. Μου αρέσει. Δεν είμαι κατά. Αυτή είναι η γνώμη μου από μικρό παιδί. Αυτό πιστεύω, αλλά δεν είναι αυτό που γίνεται στην Κρήτη. Στην Κρήτη είναι παράνομα τα όπλα. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό», είπε ο υπουργός Υγείας.

«Να ξέρετε ότι το θέμα της οπλοκατοχής στις ΗΠΑ είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση παίζει ρόλο και τελικά ακόμη και οι Δημοκρατικοί πρόεδροι οι οποίοι ήταν αντίθετοι όταν κυβέρνησαν δεν τόλμησαν να την ακουμπήσουν. Στην Αμερική έχουν αυστηρό νόμο αυτοπροστασίας. Εάν μπει κάποιος σπίτι σου μπορείς να τον πυροβολήσεις. Αυτό δεν είναι στην Ευρώπη… άλλη κουλτούρα, διαφορετική. Αλλά εμένα μ’ αρέσει γενικά οι άνθρωποι να είναι αξιόμαχοι και να μπορούν να υπερασπιστούν την ελευθερία τους. Μ’ αρέσει η ελευθερία πάρα πολύ και η ελευθερία χρήζει υπερασπίσεως», εξήγησε.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σχολίασε σήμερα τις δηλώσεις για την οπλοκατοχή που έκανε χθες ο Άδωνις Γεωργιάδης και εμφανίστηκε ως υπέρμαχος του «αμερικανικού μοντέλου».

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης είπε πως «είναι φίλος μου ο Άδωνις αλλά δεν συμμερίζομαι τις απόψεις του» .

«Η Αστυνομία με φιλότιμο και αυτοθυσία συχνά κάνει τη δουλειά της αλλά οι νταήδες επιμένουν να καταπατούν περιουσίες και δικαιώματα των άλλων κι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί» είπε κλείνοντας τις ανακοινώσεις του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Η άποψη του Υπουργού Υγείας ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από τα κόμματα της Αντιπολίτευσης

Με αφορμή τα παραπάνω το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Μου αρέσει γενικά οι άνθρωποι να είναι αξιόμαχοι και να μπορούν να υπερασπιστούν την ελευθερία τους», επιχειρηματολόγησε ο υπουργός Υγείας της φιλελεύθερης κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, Άδωνις Γεωργιάδης, δηλώνοντας ότι είναι υπέρ του αμερικανικού μοντέλου για την οπλοκατοχή.

Την ώρα που ο Πρωθυπουργός αποφεύγει να σχολιάσει το συνταρακτικό γεγονός της βεντέτας, αξίζει να μας πει η κυβέρνηση ποια είναι η θέση της για όσα λέει ο υπουργός της. Εκτός και αν η σιωπή της και η αποφυγή αποδοκιμασίας του, είναι σκόπιμη για να χαϊδέψει δια του κ. Γεωργιάδη τα ακροατήρια της κυρίας Λατινοπούλου και του κ. Βελόπουλου.

Γιατί το αμερικανικό μοντέλο οπλοκατοχής το έχουμε δει στην πράξη σε χιλιάδες περιστατικά αυτοδικίας, βίας ανηλίκων κ.ο.κ στις ΗΠΑ, αιματηρά γεγονότα που έχουν συγκλονίσει όλη την υφήλιο.

Τη Δευτέρα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει πρωτοβουλία με όλους τους φορείς της Κρήτης για ένα σχέδιο που πέρα από το νομικό σκέλος θα έχει και ένα βαθιά κοινωνικό».

Η αντίδραση της Νέας Αριστεράς:

«Είναι να απορεί κανείς με τη δήλωση του Αδωνι Γεωργιάδη για την οπλοκατοχή, και μάλιστα όπως στις ΗΠΑ, και ακόμη περισσότερο με το ότι δεν έχει αποδοκιμαστεί από τον κ. Μητσοτάκη».

«Η δήλωση Γεωργιάδη για την οπλοκατοχή αποτελεί ύβρη και ακραία έλλειψη κοινωνικής υπευθυνότητας, λίγες μόλις μέρες μετά το μακελειό στην Κρήτη, για το οποίο ο πρωθυπουργός υποτίθεται ότι θα αναλάβει πρωτοβουλία. Είναι σε πλήρη διάλυση η κυβέρνηση και τρέχει ο ‘Αδωνις προς τον Τραμπ; Ή αλλιώς, ποια αυτιά θέλει να χαϊδέψει η κυβέρνηση;», διερωτάται η Νέα Αριστερά, επισημαίνοντας ότι «τα τελευταία χρόνια πολλές χιλιάδες αμερικανικές οικογένειες εγκαταλείπουν τις ΗΠΑ για την Ευρώπη» και «οι δύο κυριότεροι λόγοι που επικαλούνται είναι ότι κουράστηκαν να στέλνουν τα παιδιά τους το πρωί στο σχολείο χωρίς να ξέρουν αν θα τα ξαναδούν το μεσημέρι, και ο φόβος ότι αν αρρωστήσουν, θα χρεοκοπήσουν».

«Οι ιδέες που σερβίρει ο κ. Γεωργιάδης είναι αποδεδειγμένα επικίνδυνες και διαλυτικές για την κοινωνία, ευθέως αντιευρωπαϊκές και ουσιαστικά προνεωτερικές. Δεν έχουμε ταχυδρομεία, δεν έχουμε τρένα, το κράτος αποχωρεί από την περιφέρεια και η κυβέρνηση φλερτάρει με την οπλοκατοχή. Επιστροφή στον 19ο αιώνα και στις πιο σκοτεινές του όψεις», καταλήγει.