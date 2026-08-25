Σε τροχιά ουσιαστικού εκσυγχρονισμού εισέρχονται οι υποδομές των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θέτει σε εφαρμογή ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΥΠΕΘΑ, πρόκειται για μια στοχευμένη πρωτοβουλία που υλοποιείται για πρώτη φορά και επικεντρώνεται στην αναμόρφωση των εγκαταστάσεων αλλά και στην ανανέωση του τεχνολογικού εξοπλισμού των Στρατιωτικών Εργοστασίων.

Η συγκεκριμένη επένδυση, η οποία αγγίζει τα 63,5 εκατομμύρια ευρώ, αποσκοπεί στη δραστική μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των κτιριακών υποδομών και στην αντικατάσταση των παλαιότερων μηχανολογικών συστημάτων με νέες, υψηλής απόδοσης τεχνολογίες. Η παρέμβαση αυτή αναμένεται να βελτιώσει αισθητά την καθημερινή λειτουργία των μονάδων παραγωγής και συντήρησης, προσφέροντας παράλληλα σημαντική εξοικονόμηση πόρων.

Πρόκειται για έξι έργα, τα οποία εντάσσονται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΤΠΑ) του ΥΠΕΘΑ (2026–2030) και αφορούν:

-Το Διακλαδικό Στρατιωτικό Εργοστάσιο (700 ΣΕ) στην περιοχή της Αττικής, με προϋπολογισμό 20 εκατ. ευρώ,

-Το Προκεχωρημένο Εργοστάσιο Βάσης (304 ΠΕΒ) του Στρατού Ξηράς, στην περιοχή του Βόλου, με προϋπολογισμό 20,5 εκατ. ευρώ,

-Το Προκεχωρημένο Εργοστάσιο Βάσης (308 ΠΕΒ) του Στρατού Ξηράς, στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, με προϋπολογισμό 7 εκατ. ευρώ,

-Το Διακλαδικό Χημείο Ενόπλων Δυνάμεων (ΧΗΕΔ) στην περιοχή της Αττικής, με προϋπολογισμό 6,1 εκατ. ευρώ,

-Τις εγκαταστάσεις συντήρησης και επισκευής ναυτικών μέσων του Πολεμικού Ναυτικού στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας – Μηχανουργείο, Εφαρμογείο και υπόστεγο HANGAR – με προϋπολογισμό 7 εκατ. ευρώ,

-Το Κρατικό Εργοστάσιο Αεροσκαφών (ΚΕΑ) της Πολεμικής Αεροπορίας στην περιοχή της Αττικής, με προϋπολογισμό 2,9 εκατ. ευρώ.

Τα έργα αυτά εντάσσονται επίσης στο πλαίσιο της αναβάθμισης και της ενίσχυσης των παραγωγικών δυνατοτήτων των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς τα 28 εκατ. € (44,1%) αφορούν την προμήθεια και την εγκατάσταση σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού.

Με την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αυξάνεται η παραγωγική ικανότητα των Στρατιωτικών Εργοστασίων, εκσυγχρονίζονται οι παραγωγικές και επισκευαστικές διαδικασίες και επιτυγχάνεται η κατακόρυφη μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων των εγκαταστάσεων. Παράλληλα, ενισχύεται η δυνατότητα των Ενόπλων Δυνάμεων να αναβαθμίζουν, επισκευάζουν και συντηρούν με ίδια μέσα κρίσιμο υλικό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επένδυση αυτή εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της εγχώριας αμυντικής και στρατιωτικής παραγωγικής βάσης και στον περιορισμό της εξάρτησης από εξωτερικούς παρόχους για κρίσιμες εργασίες υποστήριξης.