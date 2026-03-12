Άμεση ήταν η αντίδραση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στη νέα ανακοίνωση – πρόκληση της Τουρκίας, σχετικά με τη μεταφορά των πυραύλων Patriot στην Κάρπαθο, και των μαχητικών αεροσκαφών στα κατεχόμενα της Κύπρου.

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Λένα Ζωχιού, κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών σήμερα, 12 Μαρτίου, σημείωσε ότι το θέμα είχε ήδη απαντηθεί από το υπουργείο τις προηγούμενες ημέρες.

Παράλληλα τόνισε ότι κατά τη συνομιλία του Υπουργού Επικρατείας Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Τούρκο ομόλογό του Μεβλούτ Φιντάν, δεν τέθηκε θέμα ούτε για την Κάρπαθο, ούτε για την Κύπρο.