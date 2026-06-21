«Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας προς τις ισραηλινές Αρχές για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων πολιτών, εκπροσώπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι είχαν τελικό προορισμό τη Ραμάλλα, κατόπιν πρόσκλησης της παλαιστινιακής πλευράς», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

«Οι εν λόγω Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους στις Αρχές», προσθέτει.

Το Ισραήλ απαγόρευσε την είσοδο και αποφάσισε να απελάσει έξι Έλληνες συνδικαλιστές, οι οποίοι ταξίδεψαν στη Δυτική Όχθη, μετά από πρόσκληση παλαιστινιακών συνδικάτων για να επισκεφθούν τη Ραμάλα και να συναντηθούν με εργαζομένους και συνδικαλιστικές οργανώσεις της Παλαιστίνης.

Για το συμβάν εξέδωσαν ανακοινώσεις η ΕΛΑΣ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά, το μέλος της οποίας, Γιώτα Λαζαροπούλου συμμετείχε στην αντιπροσωπεία των Ελλήνων συνδικαλιστών.