Το υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά και τέθηκε το ζήτημα διασφάλισης της προστασίας των Ελλήνων πολιτών.

Το υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με τον στολίσκο στα ανοιχτά της Γάζας, τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΕΞ, Λένα Ζιώχου, κατά την ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, λίγες ώρες αφότου δυνάμεις του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού πραγματοποίησαν ρεσάλτο στο ελληνικό πλοίο “Οξυγόνο”, που συμμετείχε στη διεθνή αποστολή Global Sumud Flotilla με προορισμό τη Γάζα.

«Προτεραιότητα μας είναι η ασφάλεια των πολιτών» τόνισε η κ. Ζωχιού. και πρόσθεσε ότι οι Έλληνες πολίτες είναι καλά στην υγεία τους και πως υπάρχει διαρκής επικοινωνία με την πρεσβεία μας στο Τελ Αβίβ και η πρέσβης της χώρας μας στο Ισραήλ θα μεταβεί στον χώρο που βρίσκονται οι 27 Έλληνες πολίτες.

Όπως είπε, το υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διαβήματα στην ισραηλινή πλευρά και τέθηκε το ζήτημα διασφάλισης της προστασίας των Ελλήνων πολιτών, ενώ υπενθύμισε ότι χθες εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση των υπουργείων Εξωτερικών της Ελλάδας και της Ιταλίας, με την οποία καλούσαν να διασφαλιστεί η προστασία των συμμετεχόντων στο στολίσκο.

Η κ. Ζωχιού είπε ότι δεν προκύπτει άσκηση βίας από τις ισραηλινές δυνάμεις, σημείωσε ότι θα γίνουν όλες οι ενέργειες στο Ισραήλ ώστε να παρασχεθεί η αναγκαία προξενική συνδρομή, και πρόσθεσε ότι «θα ακολουθήσει καταγραφή, έλεγχος και απέλαση όσων συμμετείχαν στον στολίσκο».

Είπε επίσης ότι ο κ. Γεραπετρίτης είναι σε επαφή με τον ισραηλινό ομόλογο του ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν διαταράσσετε η σχέση μας με το Ισραήλ με το οποίο «έχουμε Στρατηγική εταιρική σχέση και θέλουμε να διατηρήσουμε».