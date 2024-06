Την πλήρη υποστήριξη στο ειρηνευτικό σχέδιο του Αμερικανού προέδρου για τη Γάζα εκφράζει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του στο Χ: «Η Ελλάδα υποστηρίζει πλήρως τον οδικό χάρτη @POTUS Biden για κατάπαυση του πυρός, απελευθέρωση όλων των ομήρων, ανεμπόδιστη ανθρωπιστική πρόσβαση, απόσυρση των IDF και ανοικοδόμηση της Γάζας. Η ανθρωπιστική τραγωδία πρέπει να τερματιστεί τώρα».

#Greece fully supports @POTUS Biden roadmap for a ceasefire, release of all hostages, unhindered humanitarian access, withdrawal of IDF, and Gaza reconstruction.

The humanitarian tragedy must stop now.

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 3, 2024

