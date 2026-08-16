Αυστηρή απάντηση στις νέες προκλητικές κινήσεις της Άγκυρας δίνει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, ξεκαθαρίζοντας πως η μονομερής ανακήρυξη τουρκικών «εθνικών θαλάσσιων πάρκων» πέρα από τα χωρικά ύδατα της γειτονικής χώρας είναι παράνομη και δεν δημιουργεί κανένα απολύτως τετελεσμένο.

Η αντίδραση της Αθήνας έρχεται στον απόηχο της δημοσίευσης των τουρκικών Προεδρικών Αποφάσεων (με ημερομηνία 15 Αυγούστου) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της Τουρκίας. Με τα εν λόγω διατάγματα, η Άγκυρα επιχειρεί να εγκαθιδρύσει δύο «εθνικά θαλάσσια πάρκα» στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, με τα όριά τους να εκτείνονται προκλητικά εκτός της τουρκικής εθνικής δικαιοδοσίας.

Διπλή παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου

Στην ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών αποδομεί πλήρως την τουρκική πρωτοβουλία, επισημαίνοντας ότι τα επίμαχα πάρκα καταλαμβάνουν τμήματα διεθνών υδάτων, καθώς και περιοχές που εμπίπτουν στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.

Όπως υπογραμμίζει η ελληνική διπλωματία, με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας κανένα κράτος δεν νομιμοποιείται να ορίζει αυθαίρετα προστατευόμενες θαλάσσιες ζώνες έξω από τα δικά του χωρικά ύδατα. Κατά συνέπεια, το ΥΠΕΞ τονίζει κατηγορηματικά πως η συγκεκριμένη ενέργεια της Τουρκίας «δεν παράγει κανένα απολύτως έννομο αποτέλεσμα», είτε αυτό αφορά τα διεθνή ύδατα, είτε τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας επί της υφαλοκρηπίδας της.

Η Αθήνα καθιστά σαφές ότι η αυθαίρετη θέσπιση «εθνικών» πάρκων σε περιοχές μη τουρκικής δικαιοδοσίας δεν δύναται σε καμία περίπτωση να μεταβάλει τα δικαιώματα που πηγάζουν από το Διεθνές Δίκαιο ή να δημιουργήσει τετελεσμένα.

Αντιδιαστολή με τις νόμιμες ελληνικές πρωτοβουλίες

Θέλοντας να αναδείξει τη διαφορά πρακτικής, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών αντιπαραβάλλει την αυθαιρεσία της Άγκυρας με την αντίστοιχη ελληνική πρωτοβουλία. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα προχώρησε στη δημιουργία Εθνικών Θαλάσσιων Πάρκων στο Ιόνιο και το Νότιο Αιγαίο τηρώντας στο ακέραιο τις επιταγές του Δικαίου της Θάλασσας, καθώς οι συγκεκριμένες ζώνες ορίστηκαν αυστηρά και αποκλειστικά εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων.

«Νάρκη» στις διμερείς σχέσεις

Πέραν της νομικής διάστασης, η Αθήνα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου και για τις διπλωματικές επιπτώσεις. Το ΥΠΕΞ προειδοποιεί ότι παρόμοιες κινήσεις, οι οποίες στοχεύουν στην αλλοίωση του καθεστώτος των θαλάσσιων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επιβαρύνουν αισθητά το κλίμα στα ελληνοτουρκικά.

Χαρακτηριστικά, η ανακοίνωση αναφέρει πως τέτοιες ενέργειες «δεν συμβάλλουν στην εμπέδωση κλίματος καλής γειτονίας και υπονομεύουν σοβαρά τις προσπάθειες διατήρησης σχέσεων αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των δύο χωρών».

Κλείνοντας, το Υπουργείο Εξωτερικών στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα αποφασιστικότητας, διαμηνύοντας προς κάθε κατεύθυνση ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να πορεύεται «με συνέπεια και αποφασιστικότητα» με γνώμονα την προάσπιση των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, την υπεράσπιση της ελευθερίας της ανοικτής θάλασσας και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, πάντοτε σε απόλυτη ευθυγράμμιση με το Διεθνές Δίκαιο.