Απάντηση στα όσα ανέφερε νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, έδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.

Συγκεκριμένα σε ανακοίνωσή του, σημειώνει τα εξής:

«Η Ελλάδα, ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ και αιρετό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, έχει αποδείξει ότι εργάζεται διαχρονικά με συνέπεια για τη σταθερότητα, τις σχέσεις καλής γειτονίας και την ειρήνη. Τόσο η διμερής συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ, όσο και η τριμερής Ελλάδας, Κυπριακής Δημοκρατίας και Ισραήλ, όπως άλλωστε και όλες οι λοιπές σε τριμερές σχήμα συνεργασίες της Ελλάδας, έχουν ειρηνικό σκοπό και δεν στρέφονται εναντίον τρίτων. Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική ανεξάρτητα, δεν δέχεται υποδείξεις, ούτε οφείλει εξηγήσεις σε κανέναν. Κινδυνολογίες και απόπειρες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας δεν ωφελούν, ειδικά την περίοδο αυτή της περιφερειακής αστάθειας και αβεβαιότητας».

Σημειώνεται πως ο Χακάν Φιντάν ανέφερε μεταξύ άλλων σε συνέντευξή του στο Anadolu πως «η συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ φέρνει προβλήματα και πόλεμο».