Έντονη αντίδραση του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών σε προκλητικές δηλώσεις του πρωθυπουργού της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, με αναφορές σε «μακεδονική» ταυτότητα και γλώσσα.

Επίσημη γλώσσα η «μακεδονική» όταν μπούμε στην ΕΕ

«Πρέπει να έχουμε σαφείς εγγυήσεις από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με τη μορφή συμπερασμάτων, ότι η “μακεδονική” ταυτότητα και η “μακεδονική” γλώσσα είναι απαραβίαστες και ότι όταν η “Μακεδονία” γίνει μέρος της ΕΕ, η “μακεδονική γλώσσα” θα είναι επίσημη», είπε, μεταξύ άλλων, ο Μίτσκοσκι, μιλώντας στο Sitel TV.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι στην ουσία έχει επαναφέρει το όνομα «Μακεδονία» μετά τις επικρίσεις τις αντιπολίτευσης ότι «κανείς δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί, επειδή είχε υποσχεθεί ότι θα ακυρώσει τη Συμφωνία των Πρεσπών».

ΥΠΕΞ: «Καμία προσπάθεια παραχάραξης ή αλλοίωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών δεν θα γίνει αποδεκτή»

Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωσή του υπογραμμίζει ότι «καμία προσπάθεια παραχάραξης ή αλλοίωσης της Συμφωνίας των Πρεσπών δεν θα γίνει αποδεκτή». «Η Συμφωνία είναι μέρος του Διεθνούς Δικαίου και η συμμόρφωση ως προς αυτό είναι η βάση της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών και των κρατών», τονίζει χαρακτηριστικά.

Η ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών

«Υπενθυμίζουμε ότι η συνταγματική ονομασία του γειτονικού κράτους είναι “Βόρεια Μακεδονία”, όπως ορίζεται ξεκάθαρα στο άρθρο 1 της Συμφωνίας των Πρεσπών, της οποίας είναι συμβαλλόμενο μέρος.

Η Συμφωνία των Πρεσπών αποτελεί τμήμα του Συντάγματος της Βόρειας Μακεδονίας και είναι απόλυτα δεσμευτική και για τις δύο πλευρές τόσο σε διεθνές, όσο και στο εσωτερικό επίπεδο».

«Κάθε προσπάθεια παραχάραξης ή αλλοίωσης του περιεχομένου της Συμφωνίας δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή από την ελληνική πλευρά. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι μέρος του Διεθνούς Δικαίου και η συμμόρφωση ως προς αυτό είναι η βάση της ειρηνικής συνύπαρξης των λαών και των κρατών. Στις διεθνείς Συνθήκες δεν υπάρχουν de facto καταστάσεις, η εφαρμογή τους είναι ενιαία και καθολική.

Η πρόοδος στις διμερείς σχέσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και η ομαλή συνέχιση της ευρωπαϊκής πορείας της γείτονος προϋποθέτουν την απαρέγκλιτη τήρηση των συμφωνηθέντων και τον σεβασμό της αρχής των σχέσεων καλής γειτονίας».