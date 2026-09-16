Ηχηρή και κατηγορηματική ήταν η απάντηση της Αθήνας απέναντι στις νέες προκλητικές δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν. Το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς της Άγκυρας περί «εργαλειοποίησης» της χώρας μας, ενώ έβαλε εκ νέου τέλος στη ρητορική περί δήθεν υποχρέωσης αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου.

Αφορμή για τη νέα διπλωματική αντίδραση στάθηκαν οι πρόσφατες δηλώσεις του επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας, ο οποίος επιχείρησε να παρουσιάσει την αμυντική θωράκιση των ελληνικών νησιών ως κίνδυνο για τη χώρα του. Συγκεκριμένα, ο Φιντάν είχε αναφέρει: «Φυσικά, έχουμε πολύ σοβαρές ανησυχίες για τη στρατιωτικοποίηση ορισμένων νησιών. Το γνωρίζουν αυτό και το έχουμε μεταφέρει».

«Η Ελλάδα δεν ετεροκαθορίζεται»

Απαντώντας στις τουρκικές αιτιάσεις, ο εκπρόσωπος του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, Παναγιώτης Γιαννακούλιας, ξεκαθάρισε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική ασκείται με πλήρη αυτονομία, διαψεύδοντας τα περί προσπάθειας αποσταθεροποίησης της περιοχής:

«Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική κυρίαρχα και ανεξάρτητα και δεν ετεροκαθορίζεται. Ισχυρισμοί περί δήθεν εργαλειοποίησης της Ελλάδας με σκοπό την αποσταθεροποίηση της περιοχής ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα. Η Ελλάδα έχει αποδείξει εμπράκτως ότι εργάζεται με συνέπεια για την περιφερειακή και διεθνή ειρήνη και σταθερότητα και δεν αποτελεί απειλή για κανέναν».

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθύμισε το αυτονόητο δικαίωμα της χώρας στην αυτοάμυνα, προσθέτοντας: «Η Ελλάδα διασφαλίζει, όπως κάθε χώρα, την άμυνα και την ασφάλεια του συνόλου της επικράτειάς της».

Η υποκρισία του «casus belli» και το Διεθνές Δίκαιο

Αναφορικά με το ζήτημα του καθεστώτος των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, ο εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ τόνισε ότι η στάση της Τουρκίας παραβιάζει ευθέως τη διεθνή νομιμότητα. Χαρακτήρισε μάλιστα «οξύμωρο» το γεγονός ότι η Άγκυρα εγκαλεί την Ελλάδα για την άμυνά της, τη στιγμή που η ίδια συντηρεί την απειλή πολέμου στο Αιγαίο:

«Οι επαναλαμβανόμενες μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών του Αιγαίου στερούνται νομικού ερείσματος στο Διεθνές Δίκαιο και έχουν κατ’ επανάληψη απορριφθεί κατηγορηματικά στο σύνολό τους. Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου καθορίζεται με σαφήνεια από τις ισχύουσες διεθνείς συνθήκες. Η Ελλάδα, ως κυρίαρχο κράτος, δικαιούται πλήρως να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίσει ότι θα είναι σε θέση να ασκήσει το αναφαίρετο δικαίωμά της σε νόμιμη άμυνα».

Και συμπλήρωσε με νόημα: «Ο χαρακτηρισμός της αμυντικής θωράκισης ελληνικού εδάφους ως “απειλής” είναι όχι μόνο αστήρικτος αλλά και οξύμωρος, όταν, κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου, η Τουρκία εξακολουθεί να διατηρεί σε ισχύ απειλή πολέμου (casus belli) κατά της Ελλάδας σε περίπτωση άσκησης νόμιμου κυριαρχικού δικαιώματος».

Κλείνοντας, το υπουργείο Εξωτερικών επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση υπέρ του διαλόγου, θέτοντας ωστόσο σαφείς κόκκινες γραμμές: «Η Ελλάδα παραμένει προσηλωμένη στις σχέσεις καλής γειτονίας και στον διάλογο, που όμως προϋποθέτουν πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και αποχή από απειλές και αβάσιμες διεκδικήσεις».