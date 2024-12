Συλλυπητήρια εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών για τη συντριβή του αεροσκάφους του Αζερμπαϊτζάν στο Καζακστάν. Σε ανάρτησή του στα αγγλικά στο Χ το ελληνικό υπουργείο σημειώνει:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την είδηση της συντριβής του αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines στο #Kazakhstan. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων. Οι σκέψεις μας είναι στους αγαπημένους τους και σε όσους επηρεάζονται από αυτό το τραγικό γεγονός».

Deeply saddened by the news of the Azerbaijan Airlines plane crash in #Kazakhstan. Our sincere condolences to the families of the victims. Our thoughts go out to their loved ones and those affected by this tragic event. pic.twitter.com/AhBW7ZWV0j

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) December 26, 2024