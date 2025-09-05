Η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, υπογράμμισε ότι το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, αποτελεί ένα έργο γεωστρατηγικής σημασίας, το οποίο έχει εξασφαλισμένη υποστήριξη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επεσήμανε, ότι η Ελλάδα παραμένει πλήρως δεσμευμένη στην υλοποίηση αυτού του έργου, το οποίο χαρακτηρίζεται ως έργο κοινού ενδιαφέροντος για την ΕΕ και στηρίζεται στο Διεθνές Δίκαιο.

Επιπλέον, τόνισε ότι το έργο δεν απαιτεί καμία επιπλέον έγκριση για να προχωρήσει και θα ακολουθήσει τον προγραμματισμό της κατασκευάστριας εταιρείας.

Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκος Τσάφος, στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας στην Κοπεγχάγη, επανέλαβε την υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στο έργο Great Sea Interconnector (GSI), το οποίο υλοποιείται από τον ΑΔΜΗΕ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κ. Τσάφος υπογράμμισε τη σημασία του έργου για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενεργειακής συνεργασίας και τόνισε ότι ο σχεδιασμός του θα πρέπει να ενσωματώνει πανευρωπαϊκά κριτήρια, προκειμένου να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα κάθε κράτους μέλους και να επιτευχθούν οι στόχοι της ΕΕ με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, αναμένεται επίσης να συζητηθεί η θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας, μετά τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών Μάκη Κεραυνού, σχετικά με το έργο, ώστε να υπάρξει πλήρης αποσαφήνιση της στάσης της Κύπρου.

Αξιοσημείωτο είναι ότι νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δήλωσε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει λάβει καμία ειδοποίηση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σε σχέση με το έργο της διασύνδεσης.

Η εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν για θέματα Ενέργειας, Άννα Κάιζα, επιβεβαίωσε ότι το έργο της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου παραμένει απόλυτης πολιτικής και στρατηγικής σημασίας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σύμφωνα με την ίδια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, το οποίο θεωρείται κρίσιμο για την εξάλειψη της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου.

Η ολοκλήρωση της διασύνδεσης θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του κόστους ενέργειας για τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές στην περιοχή.

Η κ. Κάιζα ανέφερε επίσης ότι το έργο έχει ήδη χρηματοδοτηθεί μέσω διαφόρων μηχανισμών της ΕΕ και έχει περάσει από αυστηρό έλεγχο για την οικονομική του βιωσιμότητα, προτού καταστεί επιλέξιμο για περαιτέρω χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.