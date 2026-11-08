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«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων. Η Ελλάδα εκφράζει την πλήρη αλληλεγγύη της προς τον λαό και την Κυβέρνηση της Πολωνίας και εύχεται ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ, με αφορμή το τραγικό περιστατικό με πυροβολισμούς στην Κρακοβία.

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